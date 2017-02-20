Xiaomi CEO’su Lei Jun, Xiaomi’nin dikkat çeken telefonu Mi Mix’in yeni neslinin geliştirilmekte olduğunu ve telefonun tasarımı için Fransız tasarım Philippe Starck ile çalışıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz kasım ayında piyasaya sürülen Xiaomi Mi Mix, güçlü donanımının yanı sıra, 6,4 inç boyutundaki neredeyse çerçevesiz ekranıyla dikkat çeken bir akıllı telefondu. Bu neredeyse çerçevesiz ekran tasarımı, telefonun %91 gibi harika bir ekran-gövde oranı yakalamasını sağlamıştı.



Xiaomi Mi Mix

Şirket, bu konseptte ısrarlı görünüyor. Öyle ki, Xiaomi CEO’su Lei Jun, Xiaomi Mi Mix’in ikinci neslinin geliştirilmekte olduğunu açıkladı. Çin’in sosyal paylaşım sitesi Weibo’daki sayfası üzerinden bu açıklamayı yapan Lei Jun, Xiaomi Mi Mix 2’nin tasarımı için Fransız tasarımcı Philippe Starck ile iş birliği yapacaklarını belirtti ve Philippe Starck ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafı da paylaştı.

Hatırlatmak gerekirse Xiaomi Mi Mix; Qualcomm Snapdragon 821 işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı veya 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı gibi yüksek özelliklere sahipti. Ayrıca telefon, seramik bir gövdeye sahipti. Bu özellikler göz önüne alındığında, Xiaomi Mi Mix 2’nin de son derece ilgi çekici bir telefon olacağını söylemek yanlış olmaz.