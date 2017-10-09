Xiaomi'den Yeni Bir Bomba: Redmi Note 5 Sızdırıldı!

Xiaomi'nin aşırı derecede başarılı Redmi Note serisinin yeni modeli olacak Note 5, sızıntıda göründü. Çerçevesiz ekran oldukça dikkat çekiyor.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu olacak olan Redmi Note 5 ile ilgili olarak bir kaç bilgiye ve tasarım görsellerine daha önceden ulaşmıştık ancak ilk kez karşımıza kanlı canlı fotoğraflar çıktı.

Bulanık fotoğraflarda görülen cihazın Xiaomi Redmi Note 5'in tamamlanmış bir prototipi olduğu sanılıyor. Cihaz minimalize edilmiş ön çerçevesiyle ve çift arka kamerasıyla dikkat çekiyor. Ekranının 5,5 inç olması beklenen cihaz, 18:9 en-boy oranına sahip olacak. Fikrimize göre Samsung'un "Sonsuz Ekran"ı gibi oldukça başarılı bir ekran tasarımıyla karşılaşacağız gibi görünüyor.

Kameralara döndüğümüzde ise söylentilere göre cihazda 16 MP'lik ve 5 MP'lik iki arka kamera yer alacak. Ön kameranın çözünürlüğüyle ilgili bilgi yok. Çipset kısmında ise iddialı gelen Qualcomm Snapdragon 660 ya da MediaTek Helio P25 yer alacak. Muhtemelen satışa iki farklı varyant halinde çıkacak olan cihaz iki çipset için farklı fiyatlandırmalara sahip olacak.

Batarya kapasitesinin 4.000 mAh ile ziyadesiyle yeterli olacağını beklediğimiz cihazın RAM kapasitesi 3 ya da 4 GB olacak gibi görünüyor. Fiyat konusunda ise 150 ile 256 dolar arasında bir fiyatlandırma bekleniyor.