Xiaomi, GoPro’yu Satın Almak İstiyor!

Popüler aksiyon kameraları üreticisi GoPro, Çinli dev elektronik üreticisi Xiaomi’nin radarına girdi. Xiaomi, GoPro’yu bünyesine katmak için teklif götürmeye hazırlanıyor. Teknoloji dünyası, böyle bir birleşimle çok şey kazanabilir.

Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, hızla süren yükselişinde kendisine değer katacak anlaşmalar yapmak istiyor. Şirket, hepimizin aksiyon kameralarıyla tanıtıdığı GoPro’yu bünyesine katmak için savaş veriyor, ancak aşması gereken ciddi egeller var. Mesela ABD gibi.

GoPro Inc, 2014’te ulaştığı en zengin döneminden bu yana genel olarak inişli çıkışlı bir tavır izledi. Kimi zaman büyük miktarlarda zarar etti, kimi zaman yeni ürünleriyle anlık yükselişler kaydetti. Ancak ne olursa olsun 2014 yılındaki konumunu geçemedi. Güncel değeri ise 850 milyon dolar olan GoPro, aslında diğer teknoloji şirketlerine kıyasla oldukça küçük bir şirket.

2017 yılında toplam 182 milyon dolar değer kaybeden GoPro, fotoğraf makinelerinin içine reklamlar alsa bile para kaybetmeye devam ediyor. Çünkü Çinli rakipleri, gerçekten çok kaliteli ve çok daha ucuz ürünler çıkartıyorlar.

Ancak Xiaomi’nin olası bir satın alma teklifinde süreci oldukça zorlaştıracak bazı etmenler var. Örneğin GoPro bir ABD şirketi ve Çin ile ABD arasında tarihin en büyük ticaret krizlerinden birisi yaşanıyor. Her an iki ülkeden birisi, karşısındakinin ürünlerine yasak getirme adımını atabilir ki bu, büyük ekonomik çalkantılara neden olur.

Ticari tartışmaların nedeni ise ABD’nin çarpık politikaları ve söylemleri. Yaptıkları işlerle bir şekilde ABD ekonomisine destek sağlayan Çinli firmaları pazarına alan ABD, Huawei gibi kendi işlemcisini kendisi üreten bir şirketin ürünlerine ambargo uyguluyor. Açıkçası politik durumdan hareketle Xiaomi’nin işinin çok zor olduğunu söylemek doğru olur.

GoPro ise büyük risk alıp yeni stratejiler yürütecek ya da Xiaomi gibi dev şirketlerden gelen teklifleri geri çevirmeyecek.