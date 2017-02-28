Xiaomi, Kendi Ürettiği İşlemciyi Kullanan Telefonunu Tanıttı

Çinli Xiaomi, Pekin’de gerçekleştirdiği bir etkinlikle kendi üretimi olan ilk işlemcisini ve bu işlemciyi güçlendirilen yeni telefonu Xiaomi Mi 5c’yi tanıttı. Bununla birlikte işlemcinin ve dolayısıyla da telefonun fiyat-performans odaklı olduğunu belirtelim.

Mobil sektörünün gözü Barcelona’da gerçekleşen Mobile World Congress 2017’deyken Çinli donanım üreticisi Xiaomi, ilginç bir hamle yaparak bugün Çin’in başkenti Pekin’deki Ulusal Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği bir etkinlikle kendi üretimi olan ilk işlemcisi Surge S1’i ve bu işlemciyi kullanan yeni telefonu Mi 5c’yi tanıttı.

İlk olarak işlemciden bahsedelim. Surge S1, 8 adet A53 çekirdeğine sahip bir işlemci. Bu A53 çekirdeklerinin dördü 2,2 GHz’de çalışırken diğer dördü ise 1,4 GHz’de çalışıyor. İşlemci üstünde grafik işlemci olarak Mali-T860 bulunuyor. 28 nanometre süreciyle üretilen işlemcinin VoLTE desteği de mevcut.

Xiaomi Mi 5c ise 5,15 inç boyutunda full HD IPS LCD ekrana sahip. Bunun yanı sıra telefonda 3 GB LPDDR3 RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca telefonda 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera yer alıyor. Batarya kapasitesi 2860 mAh olan Xiaomi Mi 5c’da hızlı şarj desteği de mevcut. İşletim sistemi ise Android 7.1 Nougat.