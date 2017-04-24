Xiaomi Mi 6, Eurovision Kalitesinde Şarkı Yayınladı

Xiaomi Mi 6, ülkemizde çıkıp çıkmayacağı belli olmayan telefon olmasına rağmen, Xiaomi'nin telefona özel İngilizce şarkı yayınlaması herkesi umutlandırdı. Şirket, Batılı ülkelere daha fazla ağırlık verebilir.

Xiaomi Mi 6, duyurulduğu günden beri Çin başta olmak üzere bütün dünyada ses getirmeyi başardı. Piyasanın en iyi “Amiral Gemisi” diye tabir edilen telefonlarına rakip olarak gelecek telefon, o telefonların yarı fiyatına çıkarak, bütçesini düşünen birçok kullanıcıyı kazanmayı başardı. Xiaomi Mi 6, Çin odaklı çıkıyor olsa dahi, tüm dünyada satışa sunulacak telefonlar arasında yer alıyor. Xiaomi, bunun için bazı adımlar bile atmış. Xiaomi Mi 6 için İngilizce bir şarkı yayınlayan firma, bu şarkı ile bir de güzel video paylaştı.

“Only One” isimli şarkıyı Çin’li sanatçı Jiang Han besteledi ve yorumladı. Sözlerinde Xiaomi Mi 6’nın özelliklerine vurgu yapılan şarkı o kadar çok beğenilmiş ki, birçok kişi 'Xiaomi bu şarkıyla Eurovision'a katılsa yarışmayı rahatlıkla kazanabilir' şeklinde yorumlarda bulunmuş.

Xiaomi Mi 6, 28 Nisan’da Çin’de satışa sunulacak. Yaklaşık 2 milyon Çin kullanıcısının ön kayıt yaptığı telefon, yakın bir zamanda tüm dünyada satılmaya başlayacak.

Xiaomi Mi 6, 64 GB depolama ile gelen modelini 365 dolar, 128 GB depolama ile gelen modelini 420 dolardan satışa sunacak. Aynı zamanda siyah, mavi ve beyaz renk tercihleri sunan telefon, tüm bunların dışında özel olarak seramik gövdeyle gelecek modelinden 435 dolarlık ücret talep edecek. Hepsi göze alındığında tamamıyla cam kaplama olan telefonun gerek tasarımı gerek donanım özellikleri ile tam bir fiyat/yüksek performans ürünü olduğunu söyleyebilirim.