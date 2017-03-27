Xiaomi Mi 6 ve 6 Plus'ın Özellikleri 'Resmen' Belli Oldu!

Samaung amiral gemilerini ardı ardına piyasaya sürecekse, dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi Çinli Huawei'nin de söyleyecek birkaç sözü var.

Samsung Galaxy S8 ve S8 + için geri sayım başladı. Ancak dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisi de boş durmuyor ve iki yeni amiral gemisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Her iki cihazın da donanımsal yetenekleri ortaya çıkmış durumda.

En ilginç nokta, Mi 6 ve Mi 6 Plus'ın Snapdragon 835 yongaseti ile güçlendirilmiş olması. Bilindiği üzere Qualcomm talebe yetişemediğinden kısıtlı sayıda üreticiye dağıtım yapıyor. Bu nedenle pek çok akıllı telefon üreticisi, önceki nesil Qualcomm 821'e tamah etmek zorunda kalmıştı. Xiaomi içinse durumda böyle değil. Önceki söylentilerin aksine Xiaomi arz-talep problemleri ile yüzleşmeyecek.

İki cihazdan küçük olan Mi 6, Full HD çözünürlüğü olan 5,15 inçlik bir ekrana sahip olacak. Cihazın, 4GB ve 6 GB RAM ve 32GB, 64GB veya 128GB'lık bir depolama alanıyla gelecek birkaç farklı çeşidi var. Arka tarafında 19 MP kamera ve ön tarafta 8 MP sensörlü bir öz çekim kamerası bulunacak. 3200 mAh'lık pil desteği ve çift SIM desteği diğer faktörler arasında. Küçük kardeş Mi6'nın en zayıf özelliği ise nispeten eski işletim sistemi Android 6.0 işletim sistemi.

Mi 6 Plus ise 5.7 inç ekran, 6 GB RAM, 64 veya 128 GB'lık dahili saklama alanı desteği, 4500 mAh batarya, Adreno 540 GPU ve Android 7.0 N işletim sistemi ile gelecek. Cihazın küçük kardeşine göre tek dezavantajı 12 megapiksellik ana kamerası olsa da, çift kamera desteği 19 megapiksellik kamerayı kolayca geride bırakacak nitelikte. Cihazların, ne zaman ve ne fiyatlarla satışa sunulacağı ise henüz belli olmadı.