Xiaomi Mi A1 Sahipleri İçin Android Oreo Beta Programı

Xiaomi yetkilileri, Xiaomi Mi A1 cihazına sahip olan müşterilerini, Android Oreo Beta programına katılmaya davet etti.

Xiaomi Mi A1, bildiğiniz gibi Xiaomi'nin stok Android ile çıkan ilk Android One'lı telefonu. Android One ise sıkı takipçilerimizin de bildiği gibi, Google'ın belirli telefon üreticileriyle anlaşarak, cihazı alanlara Android'in tüm yeniliklerine önceden ulaşmasını sağlayan bir tür özel program. Bu anlamda Xiaomi Mi A1'in kullanıcıları bir süredir Android Oreo haberi bekliyorlardı zaten.

Xiaomi yetkilileri ise dün Xiaomi'nin resmi MIUI forumlarında, Xiaomi Mi A1 sahiplerini Android Oreo Beta programına katılmaları için davet etti. Eğer Xiaomi Mi A1 modeline sahipseniz ve programa başvurunuz kabul edilirse cihazınızda Android Oreo deneyimi yaşayabileceksiniz. Ancak Xiaomi yetkililerinin de belirttiği gibi bu bir beta programı ve elinize ulaşacak olan Android Oreo sürümü epey sorunlu olacak.

Ayrıca eğer beta programına katılımınız onaylanırsa, Xiaomi, MIUI forumlarında sorunları rapor etmenizi ve geliştirme sürecine katkıda bulunmanızı da bekliyor. Bu anlamda çağrı her ne kadar global olsa da, İngilizce bilmek başvuru için temel şartlardan biri. Ayrıca başvurunuzu "imei" numaralarınızla yapacağınızı da belirtelim. Bunun dışında gerekli diğer bilgileri öğrenmek ve başvuruyu yapmak için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.