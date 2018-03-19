Mi Mix 2S'in Resmi Tanıtım Görselleri Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi Mix 2S ortaya çıktı. Çinli şirket de Samsung'un Galaxy S9'da yaptığı gibi sıfır tasarım değişikliği ile cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu Mi Mix 2S’in tasarımı tüm akıllı telefon endüstrisi tarafından merakla bekleniyor. Çin’den gelen son görseller ise ne yazik ki Mi Mix 2S ile ilgili beklentileri karşılamayan bir tasarımı gözler önüne seriyor. Çinli-Kanadalı şarkıcı Kris Wu’nun reklam yüzü olduğu Mi Mix 2S, tıpkı Mi Mix 2 gibi çentiksiz bir tasarıma ve kalın alt çerçevelere sahip olacak.

Resmi görsellere göre Xiaomi Mi Mix 2S, tasarım anlamında bir önceki modele göre büyük bir yenilik vaat etmiyor. Cihaz, üst ve yanlarında neredeyse tamamen çerçevesiz, altında ise nispeten ince bir çerçeveye sahip. Görsellerde Kris Wu’nun parmakları kameranın konumunun görülmesine engel oluyor fakat bazı söylentiler, Xiaomi’nin ön kamera kullanımını kolaylaştırmak için köşe yerine ortaya konumlandırabileceğini belirtiyor.

Peki tasarım değişmiyorsa Xiaomi Mi Mix 2S tüketicilere ne sunacak? Şüphesiz ki Xiaomi’nin gerçekleştirdiği en büyük yenilik, Snapdragon 845 işlemcisini kullanmak olacak. Bunun yanı sıra cihazın en üst varyantında 8GB RAM ve 256GB dahili depolama birimi yer alacak. Ayrıca cihaz çift arka kameraya sahip olacak ve bu kameralardan birinin Sony IMX363 sensöre sahip olması muhtemel.