Xiaomi'nin uzun süredir merakla beklediğimiz yeni amiral gemisi Mi Mix 2S nihayet tanıtıldı. Kamerası ile Apple ve Samsung'a kafa tutan cihaz, ayrıca performansı ile de 2018'in en çok konuşulacak telefonlarından biri olacağa benziyor.

Haftalarca ortada dolaşan söylentiler, sızıntılar ve görsellerin ardından Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin 2018 yılında tanıttığı ilk amiral gemisi olan Mi Mix 2S, nihayet Çin’in Şanghay kentinde yapılan basın etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Tasarım

Xiaomi Mi Mix 2S’in tanıtılmasına bir-iki hafta kalana kadar ortaya çıkan söylentiler, Çinli şirketin alt çerçeveden kurtulmak için küçük bir çentik ile birlikte ön kamerayı cihazın sol üst köşesine taşıyacağı yönündeydi. Fakat ne yazık ki Mi Mix 2S’de böyle bir yenilik görmedik. Cihazın altında önceki modellere göre nispeten ince olsa da bir çerçeve bulunuyor.

Mi Mix 2S’deki bir başka detay ise Xiaomi’nin seramik gövde tasarımından vazgeçerek 7000-serisi alüminyumu tercih etmiş olması. Alüminyum tasarım elbette cihaza daha fazla dayanıklılık kazandıracaktır, fakat seramik tasarım olmaması premium hissiyatını bir miktar azaltabilir. Yine de Mi Mix 2S gayet parlak ve şık bir tasarıma sahip.

Teknik Özellikler

6.01 inçlik 18:9 FullHD+ ekrana sahip Xiaomi Mi Mix 2S, ekran konusunda yeterli kaliteyi sunuyor. Xiaomi, Mi Mix 2S’in geleceği kesinleştiğinden bu yana cihazın Snapdragon 845’ten gücünü alacağını zaten dile getiriyordu. Cihaz, grafik konusunda ise Adreno 630 GPU’ya güveniyor. 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunan cihazın 64GB, 128GB ve 256GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

Mi Mix 2S, 3400 mAh’lik bir bataryaya sahip. Bu batarya, Qualcomm Quick Charge 4.0 teknolojisi ve Qi kablosuz şarj desteği ile tüketicilerin şarj konusundaki beklentilerini karşılayabiliyor. Xiaomi Mi Mix 2S ayrıca hem NFC hem de kablosuz şarj desteği bulunan ilk Xiaomi telefonu olarak göze çarpıyor.

Yazılım Özellikleri

Xiaomi Mi Mix 2S, Android işletim sisteminin en son sürümü olan Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak. Android Oreo’nun tüm özelliklerine sahip olan cihaz, Ayrıca Xiaomi’nin MIUI 9 arabirimi ile kullanıcı deneyimini daha da iyileştirecek. Yüz tanıma kilidi ile parmak izine alternatif sunan cihaz, ayrıca şirketin yapay zeka destekli sesli asistanı ile sesli komut, sesli ekran uyandırma gibi pek çok özellik sunuyor.

Kamera

Konu amiral gemisi ise kamera performansı en önemli konulardan biri haline geliyor. Yeni Mi Mix 2S, her ikisi de 12MP çözünürlüğünde olan biri geniş açılı, diğeri telefoto olmak üzere Sony IMX363 sensör kullanan çift arka kameraya sahip. Çift piksel teknolojisi sayesinde hızlı otomatik odaklama sunan kameralar, ayrıca 4 eksenli OIS sayesinde neredeyse sıfır fotoğraf kayması vaat ediyor.

iPhone X ile son derece benzer bir tasarıma sahip olan arka kameranın portre modunda fotoğraflar çekebildiğini söylememize gerek bile yok. Portre moduna ek olarak bulunan optik yakınlaştırma ve çok çerçeveli gürültü azaltma özellikleri, kameranın mükemmele yakın fotoğraflar çekebilmesini sağlıyor.

Xiaomi, Mi Mix 2S’in fotoğraf yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak için yapay zekadan da destek almaktan çekinmiyor. Cihaz yalnızca bokeh efekti vermenizi sağlamıyor, aynı zamanda efekt üzerinde oynamalar yapmanıza da izin veriyor. Üstelik Mi Mix 2S’in ‘akıllı’ kameraları, sahne tanıma özelliği sayesinde arka planı algılıyor ve ışık, kontrast gibi renk ayarlarını arka plan için özel olarak uyguluyor.

Xiaomi Mi Mix 2S Özellikler:

Qualcomm Snapdragon 845 CPU, Adreno 630 GPU

6GB/8GB RAM

64GB/128GB/256GB Dahili Depolama Alanı (ROM)

6.01 inç FullHD+ Ekran

12MP Geniş Açı + 12 Telefoto Arka Kamera

3400mAh Batarya, Qi kablosuz şarj, Quick Charge 4.0

Android 8.1 Oreo, MIUI 9







Fiyat

Xiaomi’nin ilk iki Mi Mix modeli, gelecek modeller için bir prototip niteliğindeydi. Fakat şirket Mi Mix 2S ile Apple, Samsung gibi rakipleri ile baş edebilecek bir akıllı telefon tanıtmış oldu. Hal böyle olunca da cihazın fiyatı bir miktar yukarılara tırmanmış durumda. Xiaomi Mi Mix 2S’in 6GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunan versiyonu 2100 TL fiyat etiketine sahipken, 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip versiyonu 2300 TL’ye satışa çıkacak. Cihazın en üst versiyonu olan 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu ise 2500 TL fiyat etiketi ile tüketicilerle buluşacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil edilmemiş durumda.