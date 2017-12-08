Xiaomi Mi Mix 2, Türkiye’de Satışa Çıktı!

Xiaomi, akıllı telefon dünyasında özellikleri üst seviyede olsa da fiyat olarak kullanıcıların çok fazla sempatisini kazanan bir şirket. Ülkemizde adı Samsung ve Apple gibi şirketlerle birlikte her daim anılan Xiaomi’nin ekip olarak tasarımını bizim de çok beğendiğimiz telefonu Mi Mix 2, n11 üzerinden satışa çıkarıldı.
2899 TL’den satışa çıkarılan telefon, aslında şirketin fiyat politikasına ters düşecek şekilde piyasaya sunulmuş durumda. Fakat ülkemizdeki vergi, aracıların kar marjı falan derken fiyatların nerelere ulaştığını zaten az çok biliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuya hiç girmeden telefonun hangi özelliklere sahip olduğunu bir kez daha hatırlayalım.
Xiaomi Mi Mix 2’nin özellikleri
- 5.99 inç büyüklüğünde, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğünde ve 403 ppi yoğunluğunda IPS LCD ekran
- 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve Adreno 540 grafik işlemcisi
- 6 / 8 GB RAM ve 64 / 128 / 256 GB dahili hafıza
- MIUI 9 ile optimize edilmiş Android Nougat 7.1 işletim sistemi
- 12 MP çözünürlüğünde, OIS ve çift LED flaş destekli, 4K video kaydı yapabilen ana kamera, 5 MP çözünürlüğünde ön kamera
- Parmak izi sensörü
- Boyut: 151.8×75.5×7.7 mm, ağırlık: 185
- Charge 3.0 hızlı şarj destekli 3400mAh büyüklüğünde batarya