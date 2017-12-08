Xiaomi Mi Mix 2, Türkiye’de Satışa Çıktı!

Xiaomi’nin özellikle tasarımıyla dikkat çeken, tüm dünyaya ‘çerçevesiz ekran’ furyasını başlatan öncü telefonlarından Mi Mix 2, Türkiye’de satışa çıkarıldı.

Xiaomi, akıllı telefon dünyasında özellikleri üst seviyede olsa da fiyat olarak kullanıcıların çok fazla sempatisini kazanan bir şirket. Ülkemizde adı Samsung ve Apple gibi şirketlerle birlikte her daim anılan Xiaomi’nin ekip olarak tasarımını bizim de çok beğendiğimiz telefonu Mi Mix 2, n11 üzerinden satışa çıkarıldı.

2899 TL’den satışa çıkarılan telefon, aslında şirketin fiyat politikasına ters düşecek şekilde piyasaya sunulmuş durumda. Fakat ülkemizdeki vergi, aracıların kar marjı falan derken fiyatların nerelere ulaştığını zaten az çok biliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuya hiç girmeden telefonun hangi özelliklere sahip olduğunu bir kez daha hatırlayalım.

Xiaomi Mi Mix 2’nin özellikleri