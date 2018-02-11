Xiaomi, Razer Phone'a Rakip Olacak Telefonunu Duyurdu!

Xiaomi bir yatırım ortaklığı olarak kurduğu "Black Shark" adlı markasıyla, Razer Phone'a rakip olacak oyuncu akıllı telefonları üretecek.

Xiaomi dünyanın en büyük dördüncü Çin'in ise en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi. Ancak Xiaomi oldukça ilginç ve geniş bir sektöre yayılmış bir marka ve mobil teknoloji sektöründe tutan bir şey gördükleri zaman bu pastadan bir pay da almak istiyorlar. İlginç bir şekilde bu pastadan pay alma tutkuları bugüne kadar da çok fazla kötü cihaz üretmelerine sebep olmadı. Hatta şu anda müşteri memnuniyeti anlamında da lider markalardan biri olmayı başardılar.

Bu anlamda ucuz fiyata oldukça düzgün akıllı telefonlar üreten bir marka olarak Xiaomi'nin "oyuncu telefonu" piyasasına girmesi nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz. Ancak adamlar bu sektöre giriyorlar ve lanse edilene göre epey iyi bir cihaz da yolda. Öncelikle Black Shark isimli markanın aynı Razer gibi bir oyuncu ekipmanı markası olduğunu söylememiz gerekiyor. Xiaomi'de bunun %22'lik büyük ortaklarından biri ve cihazları da bu marka aracılığıyla üretecekler.

Yani Xiaomi Razer Phone'a rakip oyun için geliştirilmiş akıllı telefonlarını "Black Shark" adı ile üretecek. Çin Hükümeti'nin internet sitesinde yayınlanana göre (Çin'de kurulan her şirketin bir şekilde Çin Hükümeti ile organik bağı olmak zorunda, yani şaşırmayın) Black Shark'ın ilk telefonlarında amiral gemisi işlemciler ve hacılık sınıfı bir soğutma sistemine sahip olacak. Ayrıca cihazın yine yazılana göre DSP(Sayısal Sinyal İşleme) uyumlu ekran kartları da olacak.

Phone Radar'ın tahminine göre bir kaç aya ilk Black Shark telefonu kanlı canlı görebileceğiz. Hatta ilk Black Shark'ın piyasaya çıkışının Razer Phone 2'nin piyasaya çıkışıyla aynı zamanda olması da planlanıyormuş. Razer Phone'dan sonra oyun için üretilen akıllı telefonların bir sektöre dönüşeceği çok belliydi. Ancak bu girişimi bu kadar hızlı bir şekilde yapması da Xiaomi'den beklenirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'den iyi bir Razer Phone rakibi görür müyüz?