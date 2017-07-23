Yabancı Yaşamı Ne Zaman Bulacağız?

Bizden başka gezegende yaşayan canlıları ne zaman bulacağımızı hiç düşündünüz mü? Bu süreç yapılan bir araştırma tarafından ortaya çıkmış. İnsanların çoğu yakında uzaylıları bulacağımıza inanıyor.

Evrende milyarlarca galaksi olduğunu biliyoruz. Bütün bu galaksileri bir kenarıya koyup yalnızca kendi galaksimize baktığımızda 200 ila 400 milyar yıldızın bulunduğu bir alanı araştırmamız gerekir. Bunlardan yaklaşık 9 milyarında ise tıpkı dünya gibi güneşine yakın uzaklıkta olan gezegenlerin bulunduğu düşünülüyor. Yani 9 milyar tane potansiyel dünya var. Peki bu gezegenlerin herhangi birinde veya birden fazlasında yaşam olabilir mi? Eğer bu gezegenlerde yaşam varsa bizler bu yaşam kaynağını yakalamaya ne kadar yakınız?

Yapılan bir ankette insanlara farklı bir gezegende yaşam olduğunu ne zaman ispatlayacağımız sorulmuş. İnsanların yarısından çoğu uzaylı yaşamının 21. yüzyıl içerisinde bulunacağını savunmuşlar. Üstelik en fazla oy ise bunun 10 yıl içerisinde olacağını savunmuş. Anlayacağınız insanlığın büyük kısmı uzaylı yaşamının 2020’li yıllarda bulunacağını düşünüyor.

Araştırmacılar da uzaylıları bulma süremizin çok uzak olmadığını, ancak bu uzaylı anlayışının daha çok tek hücreli canlılar olabileceğini belirtiyor. Bu konuda sensörlerimizin çok ileri düzeyde geliştiğini söyleyen Michael Barker, “Teknoloji bugünlerde çok gelişti. Önümüzde ki günlerde bir uzaylıyı yanımızda gibi duyuyor olacağız. Bugün sahip olduğumuz sensörler yetenekleri açısından oldukça geniş yönlü yapıya sahip” dedi.

Günümüzde uzay konusunda yapılan araştırmalarda teknolojinin en son versiyonları kullanılıyor. Bizlere muhteşem görüntüler yakalayarak ufkumuzu açan Hubble Uzay Teleskobu’ndan tam 7 kat daha güçlü olan James Webb Uzay Teleskobu bunların en büyük örneklerinden birisi olarak gösteriliyor.

Şu anda Dünya’ya en yakın 1 milyon yıldız arasında araştırma yapan bilim insanları bu araştırmayı yaparken çok ince cihazlar kullanıyor. Örneğin bir Spektroskopik ekipmanının 25 ila 100 mil uzaklıktan 100 watt’lık bir ampulün “sesini” duyabileceği belirtiliyor.

Bu haber aracılığı ile biz de sizlere soralım. Sizce Dünya dışı yaşamı keşfeder miyiz? Keşfedersek bu süreç hangi zaman denk gelir?