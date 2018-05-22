Fransız girişimcilerin tüm testleri başarıyla atlatan taksi projesi SeaBubbles, çok yakında seri üretime geçecek.

Ülke olarak UBER denilen sistemi yeni yeni sindirdiğimiz şu dönemlerde dünya genelinde ulaşıma dair yaratıcı çözümler oluşturulmaya devam ediyor. SeaBubbles (Deniz Köpüğü) adlı deniz taksisi projesi neredeyse üretim aşamasına geçmek üzere.

Denizlerin Uber’i olma misyonu ile oluşturulan SeaBubbles girişimi şu ana kadar oldukça başarılı bir test süreci geçiriyor. Geçtiğimiz sene ilk sinyallerini veren bu girişim sayesinde su üzerindeki ulaşım çok daha pratik ve konforlu bir hal alacak. Son derece çevre dostu olan bu teknolojinin görünüş itibariyle bir otomobili yansıttığını söylemek kesinlikle yanlış olmayacaktır. Şirket nezdinde planların, bu projenin 5 sene içerisinde 50 farklı şehirde kullanılabilir hale getirmek olduğunu belirtmek gerekiyor.

Şu an neredeyse üretime hazır olan SeaBubbles, kısa bir zaman içerisinde Paris’te yapılacak olan Viva Technology konferansında resmi olarak tanıtılacak. Daha şimdiden 10 milyon euro’luk bir fona ulaşan girişimi çok yakında aktif olarak gözlemleyebileceğiz. Tamamen elektirikle çalışan bu araçlar, tam anlamıyla çevre dostu olmasının yanında son derecede hızlı ve pratik bir çözüm gibi görünüyor. Üstelik proje dahilinde geliştirilen uygulama sayesinde tıpkı Uber gibi bu deniz taksileri de hususi olarak çağrılabilecek.

Ülkemize gelir mi, gelirse ne gibi zorluklarla karşılaşır bilinmese de yakın bir gelecekte ‘Bubble Taksi’ ismini sık sık dillendireceğimize kesin gözüyle bakabiliriz.