Dünyanın Bitcoin’den sonra en değerli ikinci kripto para birimi Ethereum’un alış ve satış işlemlerini gerçekleştiren popüler kuruluşlardan Parity, bir hata nedeniyle 150 milyon dolarlık Ethereum’u kalıcı olarak dondurabilir.

Kriptolu para alış ve satış işlemlerini dijital cüzdan hizmetini güvenli olarak sunan kuruluşlardan yapmanız tavsiye ediliyor. Bu anlamda tüm dünyada kullanımda olan belli başlı şirketler var ve Parity de bunlardan birisi. Sistem üzerine kayıtlı olan çok imzalı (multi-sig) cüzdanlardaki bir hata sonucunda Parity üzerinden işleme açılmış 150 milyon dolarlık Ethereum dondurulma tehlikesi altında.

Parity'nin 20 Temmuz’dan bu yana bütün çok imzalı cüzdanları devre dışı bırakmış olmasının nedeni, bi güvenlik açığı bulan hackerın 32 milyon değerinde Ethereum’u kendi hesabına aktarmasıydı. Alınan güvenlik önlemleri de başka dijital açıklar içerdiği için süreç uzadıkça uzadı ve Parity’nn güvenilirliği zedelendi.

Yeni güvenlik açıklarından dolayımı mıdır bilinmez ama 6 Kasım tarihi de platform için 20 Temmuz’daki saldırı kadar unutulmaz oldu. Çünkü tüm toplu kullanım sözleşmeleri içeren hesaplar kullanılamaz hale geldi. Parity bu durumu yayınladığı bir blog yazısıyla açıklığa kavuşturmayı tercih etti.

“20 Temmuz’dan sonra açılan çok imzalı cüzdanların hiç birine erişim sağlanamıyor. Bu durum parayı aktarmanın ve harcamanın imkansız olduğu anlamına geliyor. Henüz kaç cüzdanın etkilendiği belli olmasa da, resmi olmayan tahminlere göre 154 milyon dolarlık (yani 500.000 Ether’lik) para miktarı işlem dışı kaldı.”

Geliştiriciler ve Parity ekibi sorunun çözümünü bulmaya çalışırlarken, Ethereum yöneticilerinin bu hataya ilişkin bir önlem ya da tedavi geliştireceklerine dair net bir bilgi bulunmuyor. Parity, yakın zamanda toplamda 485.331 Etherum’u (yaklaşık 145 milyon doları) piyasaya kazandıran Gavin Wood tarafından kuruldu. Şiketin fonlarının büyük kısmı Salı günü gerçekleşen bu olayla işlem yapılamaz hale geldi.

Bu miktar, Ethereum sahiplerinin ve kripto para biriminin geleceğini çok etkilemeyecek. Ancak Gavin Wood’un aynı zamanda Ethereum’un kurucu ortaklarından olduğu ayrıntısını unutmamak gerekiyor. Kendisinin kişisel internet sayfasına göre, bu para biriminin temellerinden beri büyük emeği geçmiş. Wod şu anda Ethereum geliştirme ekibinin bir parçası değil. Nitekim Ethereum’un güvenilirliğini gölgede bırakacak bir krize neden olduğu kesin.

Ethereum’un fiyatı bu kriz esnasında ufak bir düşü yaşasa da toparlanmaya başladı ve yükselişe geçti.