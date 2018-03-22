Japon kültürünün tarihi ile harmanlanmış olan organize suç şebekeleri Yakuzalarda, saygı ve itaat gibi kavramların büyük önemi var. Eğer bir gün olur da Yakuza’ya katılırsanız, ihanetinizin bedeli serçe parmaklarınız olabilir.

“Yubi o tobasu” ya da “Yubitsume”.

Japonya’da hala faaliyet gösteren organize suç şebekeleri Yakuzalar, küresel çapta bilinen mafya yapılanmalarıdır. Bu örgütlerin içinde ise sadakat ve itaat üzerine kurulmuş, oldukça eski tarihlere kadar uzanan ritüeller bulunur. Kibarca ifade etmek gerekirse, eski bir Yakuza üyesini -eğer hala hayattaysa- ellerine bakarak tanıyabilirsiniz. Çünkü muhtemelen “eski” bir Yakuza üyesi olmasının nedeni serçe parmaklarının kesik olmasıdır.

Eğer bir Yakuza “sadakatsiz, onursuz” olarak lekelenirse, serçe parmağının bir kısmını kefaret olarak ödemek zorundadır. Bu ritüelin uygulanışı da tıpkı kendisi kadar özgün biçimde gerçekleştiriliyor. Parmağı kesildikten sonra onu temiz bir beze saran çete üyesi, tekrar bağlılık yemini edebiliyor. Elindeki parmak bulunan bezi de liderine veriyor.

Bu uygulamanın yapılmasının nedeni ise Japonya tarihine uzanıyor. Çünkü kılıç kullanımı için serçe parmaklar büyük önem taşıyorlar ve kesildikleri anda eller vasıfsız kalıyor.

Tüfek icat olunca mertlik de bozuluyor tabii. Silahların yaygınlaşmasıyla birlikte bu uygulama da gün geçtikçe yerini yenilere bırakıyor. Artık ihanetin bedeli bir Yakuza için çok daha sert.

Japonya’da Shintaro Hayashi adıyla bilinen bir uzman var. Geliştirdiği silikon protezleri, eski Yakuza gangsterleri için üretiyor. Hayashi ABC'ye verdiği demeçte, müşterilerinin üç kategoride olduklarını söylüyor. Standart estetik protezler, şöhretleri için endişe duyanlar ve elbette yeni iş arayan eski Yakuza üyeleri.

Eski Yakuza üyelerinin bu fiziksel eksiklikleri, onlara sosyal hayat içerisindeki ciddi problemler yaşatıyor. Hayashi “Birçoğu fark edilmemek için ellerini yumruk şeklinde gizliyor.” diyor.

Diğer bir Yakuza geleneği ise onların kimliklerini rahatça açık etmelerine neden oluyor: Dövmeler!

Bu dövmeler, Yakuza üyelerinin neredeyse bütün vücutlarını kaplıyorlar. Ancak yapılma yöntemleri de en az ceza yöntemleri kadar geleneksel. Yakuza üyesi olmayan Japonlar arasında gitgide popülerleşen bu desenler arasında ejderhalar, dağlar ve kadın figürleri bulunuyor.

Yakuza çeteleri, kendilerine has kültürleriyle dünyanın en tehlikeli suç örgütleri arasında yer alıyorlar.