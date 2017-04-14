Yapay Zekanın Çözemediği Bu Problemi Çözebilir misiniz?

Yapay zeka uygulamaları gün geçtikçe gelişiyor. İnsan zekasını yakaladığı söylense bile, Oxford Üniversitesi Penrose Enstitüsü'nün geliştirdiği bir problemi çözecek kadar akıllı değiller. İnsanlar ise problemi çözebiliyorlar.

1997’de dünyanın en büyük satranç ustası Garry Kasparov, IBM’in Deep Blue olarak bilinen yapay zeka uygulamasına yenildi. Bu olayın ardından kıyamet koptu, çünkü ilk defa bir makine insan zekasına karşı böylesi bir zafer kazanıyordu. Kasparov’un yenilmesi yapay zekanın insan zekasına ürkütücü bir biçimde yaklaştığının kanıtıydı.

Günümüzde ise yapay zekadan bahsederken, gündelik bir şeymişçesine rahat cümleler kurabiliyoruz. Ancak bu teknolojinin bu derece gelişmesi yine insanda hayret uyandırıyor. Bir satranç uygulaması olan Komodo isimli yapay zeka da günümüz satranç oyuncularını aşıyor. Elo puanı(satranç oyuncuları için özel bir puan sistemi) 3304, yani Kasparov’dan 450 puan yüksek. Ancak böylesi bir uygulama bile yeni geliştirilen bir satranç problemini çözemiyor.

Yukarıdaki resimde Penrose Enstitüsü’nün tasarladığı problemi görüyorsunuz. Senaryoya göre beyaz insan oyuncusu yenmek veya geri çekilmek zorundadır. Oxford Üniversitesi’nde matematik profesörü olan Roger Penrose, “Bunu bir yapay zeka uygulamasına koyarsanız sorunu çözemeyecektir. Bir insan ise sadece bakarak durumu anlayacaktır” diyor. Problemi buradan çözmeye çalışabilirsiniz.