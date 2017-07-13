Yapay Zekalar, Yüzlerce Milyon İnsanı İşsiz Bırakacaklar!

Yapılan son araştırmalara göre yapay zeka destekli robotların çağı o kadarda adil bir çağ olmayacak. Zengin insanlar otomasyon sistemlerine kolay erişebilirken, diğer insanlarla aralarında ciddi ölçekte yaşam kalitesi farkı olacak.

Çoğu ekonomist, önümüzdeki 20 ila 30 yıl içinde, robot ve yapay zeka teknolojilerindeki gelişimin birçok üretim sektöründe çalışan insan sayısını en aza indireceğini söylüyorlar. İngiltere’de bulunan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sutton Trust tarafından yayımlanan yeni bir rapor, hükümetlerin yapay zeka konusunda önlem almaları gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde toplumsal eşitsizliğin önemli ölçüde artacağının ve zengin ile yoksul arasındaki bölünmenin daha da derinleşeceğini vurguluyor.

Örneğin, yapay zekalar özellikle idari işleri yerine getirecek şekilde geliştirildiğinden, önemli miktarda istihdam kayıpları söz konusu olacak. Otomatik sistemlerin aynı işi yapabilmesi durumunda, sadece İngiltere'de 350.000'den fazla bordro yöneticisi ve muhasebecinin işini kaybetmesi bekleniyor. Bu rakamın, dünya çapında milyonları bulabileceği söyleniyor.

Sutton Trust araştırma yöneticisi Carl Cullinane "Geleneksel olarak bu tür idari işler, sosyal hareketlilik için bir araç olmuşlardır. Yarı-idari işler, üniversiteye devam edemeyen ya da belirli nitelikleri alamayan bireyler için genellikle profesyonel endüstrilerde yer almanın anahtarıdır. Ancak bu tip pozisyonlar, gelişmiş becerilere ihtiyaç duymadığından, otomasyona karşı savunmasız durumdalar” şeklinde konuştu.

Ekonomistler, gayet geçerli sebeplerle yapay zeka ve endüstriyel otomasyon sistemlerindeki hızlı gelişmelerin İngiltere düzeyinde bir ülkede 15 milyon işsiz yaratacağını belirttirler. Elbette gelişmiş ülkeler odağında başlayacak bu devrimsel süreçle tüm dünyada yüzlerce milyon insanın işsiz kalması bekleniyor.