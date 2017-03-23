Apple'dan iPhone'ları MacBook'a Dönüştüren Patent!

Apple'ın yeni amiral gemisinin piyasaya sürülmesine çok kısa süre kala, Amerikalı Birleşik Devletleri merkezli bilişim devinin çarpıcı bir mimari için lisans aldığı ortaya çıktı.

Apple tarafından hazırlanan ve Apple Unsider tarafından ortaya çıkarılan bir patent, Cupertino'un dizüstü tarzı docking istasyonları yaratma fikrini kafaya taktığını ve bu teknolojinin iPhone ile iPad'i etkileyeceğini ortaya çıkardı.

Sızan birinci örnek, bir trackpad'in yerini alarak bir dizüstü bilgisayar gibi davranan bir iPhone'u gösteriyor. Bu örnekte, dizüstü iPhone'da terminal işlevi görüyor. Bu mimari pek de kullanışlı sayılmaz.

Diğeri daha az tuhaf ve MacBook'ta ekran olarak hareket eden bir iPad'i temsil ediyor. IPad için, BrydgeAir gibi dizüstü bilgisayar aktörüne sıkı sıkıya bağlı bir klavye bulunduğunda, bu klavye çok da şaşırtıcı değil ve mantık normlarına uygun.

Öncelikle, dizüstü bilgisayara dönüştürülen akıllı telefon, sınırlı bir başarı kapasitesi ile olsa da test edildi. Buna cesaret eden Atrix 4G ile Motorola oldu. Diğeri ise Elite X3 Lapdock'la HP'den geldi.

İnsanlar, telefonlarını düzenli aralıklarla güncelleme eğilimindedir; her sene bir ya da iki yeni güncelleme yapılır. Dizüstü bilgisayarların ömrü daha uzun olsa da. örneklere bakarsanız, 2009 MacBook Pro'ların yapısal birimlerinin hala kullanışlı olduğunu söylemek mümkün

Çoğu dizüstü bilgisayar kullanıcısı, iki yıllık bir değiştirme çevriminde sıkışıp kaldığı için sıkıtı yaşıyor. Ancak Apple iPhone, bilgisayarın en temel özelliklerini taklit edip, onunla uyum içerisinde çalışırsa bu süreç uzayabilir.