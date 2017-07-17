Yeni Atari Retro, Modern Bir Tasarımla Gelecek

Atari, yeni bir oyun konsoluyla sevenlerine merhaba demeye hazırlanıyor. Ataribox'un tasarımı ise Atari 2600'ün retro modern versiyonu olacak.

Atari, bu yıl ki E3'de espirili bir şekilde yeni bir Atari ürünü vaat etmişti. Yeni Atari'nin 2600'de olduğu gibi ahşap olacağını ima eden 20 saniyelik bir Youtube tanıtım videosu gösteren Atari, yine de bugüne kadar pek fazla ayrıntı vermedi. Bugüne geldiğimizde Atari, Ataribox'un nasıl göründüğü ile ilgili daha fazla espri yapıyor.

Atari sevenlere bir e-posta yollayın şirket: ''Atari'nin eski ve yeni sevenlerine hitap ederken amacımız, yeni bir şey yaratmak ve mirasımıza sadık kalabilmektir.'' açıklamasını yaptı. Ataribox, açık bir şekilde klasik ahşap tasarımdan esinlenilmiş. Atari 2600 benzeri çizgiler, yükseltilmiş bir sırt, ahşap veya cam ön panel bulunuyor. Ataribox, bir adet SD kart yuvası, HDMI girişi ve dört adet USB girişi bulunduruyor. Biri ahşap, diğeri ise siyah ve kırmızı olmak üzere iki farklı Ataribox modeli olacak.

Şirket, güncel oyunların yanı sıra klasik oyunları da kullanıcılara sunmayı planlıyor. Ataribox, modern retro tasarımıyla eski kaynaklara ulaşabilmek için NES ve SNES'e benzeyecek gibi duruyor. Atari geçtiğimiz dönemde markasını lisansladı ve şu an Ataribox'ın yapımı için uğraşıyor. Umuyoruz ki bu, ortakların Atari donanımını oluşturmak ve yönetmek için yeniden lisans alması gerektiği anlamına gelmez.

Atari henüz çıkış tarihi, fiyatlandırma, içerik ve özellikler gibi konularda bir bilgi vermeyerek şu açıklamaları yaptı: ''Daha ayrıntılı bilgiye aç olduğunuzu biliyoruz. Oyunlar, fiyatlandırma ve zamanlama için ''Atari'nin birdirimlerini takip et''. Seninle kasıtlı olarak dalga geçmediğimizi, yalnızca bu işi doğru yapmak istediğimizi bilmeni istiyoruz. Bu yüzden de yaşama geçirdiğimizde adım adım paylaşmayı ve Atari topluluğunun geribildirimlerini dinlemeyi tercih ettik.''