Yeni iPhone 8 İçin Kullanışlı Beleş Uygulamalardan Seçmeler

Yeni iPhone 8'inizi bir buket mahiyetinde bir araya getirdiğimiz uygulamalarla biraz olsun kullanışlı kılmak, sizin elinizde.

Yeni iPhone 8 ya da 8 Plus’ınızı aldınız. Hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok. Tabii şimdi cihazla neler yapabilirim diye düşünüyorsunuzdur. Biraz olsun kullanışlı hale getirecek bazı program önerilerimiz var. Yüklerseniz, ‘ne diye aldım bu aleti’ demekten vazgeçersiniz belki.

Öncelikle hepimizin vazgeçilmezi selfieler için can suyu olacak bir uygulamaya göz atalım.

Mükemmel fotoğraf düzenleme aracı: VSCO

Aracı App Store’dan ‘ücretsiz’ olarak indirebilirsiniz. Ne de olsa bedava sirke, baldan tatlıdır.

Google Photos: Tüm resimlerinizi bulut sunucuya atın gitsin

Bir başka beleş araç daha. iPhone’da yer kalmadığında başvuracağınız yegane çözümlerden biri. Tüm resimleri Google’a gönderin, sonra telefonunuzdaki mevcut resimleri silin. Alın size tonlarca gigabyte boş alan. Tabii Google’daki amcalar resimlere göz atabilirler. Olur olmaz resim yüklememekte fayda var.

Pushbullet ile tüm cihazlarınızı aynı anda kullanın

Kullananlar bu araca kefiller (Bkz. Business Insider personeli). Tıpkı metin mesajı gönderir gibi gönderebiliyorsunuz resim ya da herhangi bir şeyi bir cihazdan, diğerine.

Buyrun size yükleme adresi

Uzun periyotlarda hava durumu bilgileri edineceğiniz bir araç: Dark Sky

Birkaç haftalık hava durumu bilgisi edinebileceğiniz bu araç, maalesef baldan tatlı olmayanlardan. Hediyesi 3.99$ olan aracı, işte şu bağlantıdan download edebilisiniz. Ödeme yapmayı unutmayın, yoksa işe yaramaz.

Kilit ekranı ve ana ekran için tatlı arka planlar: WLPPR

Bu aracı indirmek ücretsiz ama, arka planları satın almak gerekiyor. İndirdim bari kullanayım dedirtecek bir yöntem. Akıllıca. Fiyatlar 0.99$’dan başlıyor.

Trip ile hangi şehirde olursanız olun, eğlenecek bir şeyler bulabilirsiniz

Üstelik beleş sirke felsefemizle de birebir uyumlu. Buyrun sofraya.

Haritam var ama fazla mal göz çıkarmaz diyenler için: Google Maps

Yani evet, Apple’ da haritalandırma hususunda pek bir mahir. Lakin, Google’ı da yabana atmamak lazım gelir. Apple’ın sunmadığı ayrıcalıkları kaçırmak istemeyenler, tam olarak şuradan aleti indirebilirler. Tabii ki sirke cinsinden.

Ikea Place uygulaması ile Apple’ın arttırılmış gerçeklik yazılımını kullanarak eşyalarınızı oda içerisinde sağa sola yerleştirin.

Aslında bitmişti ama, bir tane de benden olsun dedim. Atamadım içimdeki şu insan sevgisini.