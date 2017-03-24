Yeni iPhone'un Adı Ne Olacak?

Bu sene iPhone'un 10. yılı olması şerefine birçok isim iddiası ortaya atılıyor. Bu isimleri sizler için derledik.

Apple, iPhone serisine 10 senedir devam ediyor. Dahi Steve Jobs’ın ilk iPhone’u tanıtmasının ardından tam olarak 10 yıl geçti. Bu sene yeni telefonla gelecek Apple’ın, yeni telefonuna iPhone 8 olacak diyoruz ancak bu isim kesinliği olmayan bir şey. Apple’ın bu sene çıkaracağı yeni iPhone’un hangi isimle çıkacağı büyük merak konusu.

Apple’ın yeni iPhone’da tercih edeceği birkaç isim bulunuyor. Gelin hep beraber bakalım;

iPhone 7S

Aslına bakarsanız normal düzene göre iPhone 7S en olası yeni iPhone adı gibi geliyor. Ancak ben bu isimle çıkacağını pek sanmıyorum. Çünkü yeni telefon hakkında konuşulan bilgiler bir hayli fazla. Yani Apple'ın 7'den 7S'e geçecek gibi bir güncelleme yerine direkt 8'e geçecek gibi değişimler konuşuluyor. Durum böyle olunca bu kadar fazla özelliği 7S ismi ile ara telefonmuş gibi göstermek istemeyeceklerdir.

iPhone 8

iPhone 8 olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. En son çıkan iPhone 7’nin ardından yeni bir telefon olarak çıkması en yüksek ihtimal, bu isim. Ancak bu sene iPhone’un 10. Yaşı olması, bu ihtimali biraz olsun kırıyor. Yani Apple hem 7'den 7S'i pas geçerek 8'e atlama durumunu göz ardı etmek ve bu düzeni bozmamak için 8 yerine de farklı bir isimlendirme yapabilir.

iPhone X

Kusursuz bir isim olan iPhone X, iPhone’un 10. Yaşına girdiğini çok güzel bir şekilde doğruluyor. Roma numaralarına göre X, 10 demektir. Ayrıca 10. Yılına özel yeni bir devrimsel iPhone modeline çok yakışıyor.

iPhone Pro

Apple, bütün modellerinde sayıları bir kenarı bırakıp isimlere geçti. Özellikle her modelinde normal ve Pro olarak çıkarmaya başladı. Örneğin, iPad ve iPad Pro, MacBook ve MacBook Pro gibi modellerde tercih edildi. Yeni iPhone modelinde iPhone Pro kullanılabilir. Böylece normal iPhone sırası bozulmazken bu özel olacak telefona özel bir isim de verilmiş olacak.

iPhone (Özel İsim) örn: iPhone Steve

Bu durumda son derece muhtemel isimlerden birisi. Dediğimiz gibi Apple, son dönemlerde numaralardan sıkıldığını ve harflere geçmek istediğini hissettiriyor. Durum böyle olunca özel isimlerle yeni bir iPhone modeli gelebilir. Örneğin 10. Yılın şerefine yeni iPhone Steve gibi bir isimle Steve Jobs’a saygı duruşunda bulunulabilir. Tabii bu sadece bir varsayım. Yani iPhone Jobs, iPhone Legend gibi farklı farklı bir durum da olabilir. Ancak şu anda ne olacağı hiç belli değil.

Peki, şu anda siz Apple CEO'su konumunda olsanız, bu 10. yıla özel olarak çıkacak oldukça geliştirilmiş iPhone'unuza nasıl bir isim verirdiniz? Yorumlardan bizlere aktarabilirsiniz.