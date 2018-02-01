Son günlerdeki hızlı yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken yeni kripto para birimi Bitcoin White’a daha yakından bakıyoruz. İsim benzerliğinden dolayı Bitcoin ile karıştırılmaması gereken Bitcoin White, şu an %170 artış yaşıyor.

Kripto para dünyası, oldukça hareketli bir piyasaya dönüştü. Yazılımsal paraları üretmenin kolaylığı ve her paranın kaynak kodlarının açık bir şekilde paylaşılması sonucunda her gün neredeyse yeni bir kripto para birimi görüyoruz. Fakat bir yerde yangın varsa, nereye dokunduğuna dikkat etmeniz gerekiyor.

Son aylarda çıkan çoğu yeni kripto para birimi balon gibi patladı ya da yavaş yavaş söndü. Bu süre zarfında güven kazandırdığı yatırımcıları da zarara uğrattı. Piyasaya çıkma duyurusu yapılan ve çıkmadan önce tanıtım için insanlara ücretsiz olarak dağıtılan birçok kripto para var. Bunlardan birisi de Bitcoin White oldu.

Airdrop adı verilen bu bedava dağım etkinliklerinde, kripto para meraklıları ve yatırımcılar, ücretsiz olarak 300 ila 4000 Bitcoin White (BTW) aldılar. Paranın piyasaya girişi ve ardından yaşadığı değer yükselişi, en çok ücretsiz şekilde BTW sahibi olan insanların yüzünü güldürdü.

Çünkü Bitcoin White, son 1 günde %170 değer artışı yaşayarak 0.9 dolara kadar yükseldi:

(31 Ocak - 1 Şubat 2018 verileri)

Son zamanların en başarılı kripto para operasyonlarından birisi olarak gösterilen Bitcoin White’ın henüz bir balon mu yoksa güvenilir bir birim mi olduğunu söylemek için çok erken. Çünkü kripto para piyasasında değeri 4 ila 5 dolara kadar yükselip aniden yok olan çok fazla para birimi gördük.

Geliştiricilere kendi yan köprülerini yazma imkanı sağlayan ve açık bir kripto para birimi sunan Bitcoin White’ın akıbeti önümüzdeki günlerde netleşecektir.