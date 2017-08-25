Yeni Nesil X Serisi Üyesi Moto X4 Sertifikalandı

Motorola'nın dün tanıtmasını beklediğimiz orta seviye akıllı telefonu Moto X4 malesef tanıtılmadı ancak gündemden düşmemeyi de başardı.

Dün tanıtılmayan Moto X4, Amerikan otoritesi FCC'den sertifikalandı. XT-1900-1 kod adlı akıllı telefon beklenenden daha düşük bir batarya kapasitesiyle geliyor.

Daha önce bir distribütor tarafından gösterilen belgeye göre 3.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak olan akıllı telefon, FCC sertifikasına göre 2.810 mAh'lik bir üniteyle gelecek. Çift arka kamera kurulumuyla gelecek olan akıllı telefon 12 ve 8 MP'lik iki sensöre sahip olacak. Bu sensörlerin arkaplan bulanıklaştırma efekti için kullanılması bekleniyor.

Doğrulanan diğer özelliklerden söz edecek olursak; Qualcomm Snapdragon 630 gibi yüksek verimli bir işlemciyle gelecek akıllı telefon 5,2 inçlik Full HD bir ekrana sahip olacak. 3 ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM kapasitesi seçeneğinin bulunacağı telefon 16 MP'lik bir selfie kamerasıyla gelecek. Son olarak belgeden ortaya çıkan bilgiye göre telefon IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikasına da sahip.

Dünkü fırsatı kullanmayan Lenovo'nun yeni Moto X4'ü IFA'da tanıtması bekleniyor.