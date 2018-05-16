Yeni Tanıtılan OnePlus 6’nın Etkileyici Duvar Kağıtları

Bildiğiniz gibi OnePlus 6, büyük bir beklentinin ardından bu akşam tanıtıldı ve tüm dünyada yankı uyandırdı. Bu noktada bizler de sizler için OnePlus 6 için tasarlanan birbirinden etkileyici duvar kağıtlarını listeledik.

OnePlus, uzun süren bir beklentinin ardından nihayetinde OnePlus 5T’nin devamı olan OnePlus 6’yı piyasaya sürdü. 6.28 inç’lik büyük bir ekran oranına sahip olan bu etkileyici cihazı süsleyecek en önemli şey, siz de takdir edersiniz ki duvar kağıtları oluyor. Gelin yeni tanıtılan cihaz için önerilen, yüksek çözünürlüklü bu duvar kağıtlarını birlikte inceleyelim.

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Birbirinden zarif ve şık görünen bu duvar kağıtları, eminim ki cihazınızla bir bütün haline gelecek. Bu bağlamda eğer sizler de cihazlarınıza bu duvar kağıtlarını indirmek ve kendi telefonunuza uyarlamak istiyorsanız bağlantıya tıklayarak bu isteğinize ulaşabilirsiniz.