Yeni Zelanda, Uzay Füzeleriyle Yıldızlara Ulaşacak!

Rocket Labs isimli roket firması, Yeni Zelanda'da "Electron" isimli uydusunu uzaya fırlatıyor. Rocket Labs, Dünya'nın yörüngesine küçük uydular göndererek bu hizmeti kendi uydusuna sahip olmayan ülkelere satmayı hedefleyen bir firma. Eğer başarılı olurlarsa Yeni Zelanda, milyar dolarlar değerinde ileri teknoloji üreten bir firmaya sahip olmuş olacak.

Yeni Zelanda’nın uzay programı hakkında herhangi bir haber okumuş muydunuz? Muhtemelen okumadınız, çünkü bu güne dek hiç uzay programları olmadı. Ancak yakın zamanda eğer Kaliforniyalı bir şirket olan Rocket Lab’ın planları işe yararsa, ABD’den bile daha sık ticari roketler fırlatacaklar.

Yeni Zelandalı Peter Beck tarafından kurulan firma, yetkililerden fırlatma denemesi yapmak için ilk iznini aldı bile. Şirket, “Electron” isimli roketlerini hava koşullarına bağlı olarak bu hafta fırlatacaklar. Rocket Lab, uzay havacılığı temelli teknolojik hizmet almak isteyen ancak bilgi ve kaynağı yetmeyen ülke ve kurumlara bunu satmak için kurulmuş bir firma. Dünya’nın yörüngesinde neredeyse bir cep telefonu boyutundaki uyduları veya cihazları taşımak için kullanılacak. Bu sayede haritalama faliyetlerinden ekinlerin yetişmesine dek birçok olay, küçük ülkeler tarafından da gerçek zamanlı olarak gözlemlenebilecek.

Elon Musk’ın SpaceX’inin Mars’a devasa bir yolculuk planına karşın Rocket Lab, Dünya eksenine küçük cisimler taşıma projesi mütevazi görünüyor. Ancak eminiz ki faydası çok büyük olacaktır. Electron isimli ilk roket, 3D printer’da yazdırıldı. Yaklaşık 150 kilogram ağırlığında ve her bir ateşlemesi 5 milyon dolar maliyetinde. Beck, verdiği röportajda “Uzay her zaman beni büyüledi. Yeteri kadar insan sıcak bir yaz akşamında gökyüzüne bakıp hayaller kurmuyor. İnsanoğlu çok daha iyisini yapabilir” ifadelerini kullanıyor. Rocket Lab, Silikon Vadisi’ndeki yatırımcılar tarafından yaklaşık 150 milyon dolar fon elde etmiş. Eğer Beck ve ekibi planlarını gerçekleştirebilirlerse, Yeni Zelanda artık sadece güzel manzaralar ve iyi kivi yetiştirenlerin ülkesi olmayacak; milyar dolarlar değerinde büyük bir ileri teknoloji endüstrisinin anayurdu konumuna gelecek.