18 yaşındaki lise öğrencisi tarafından geliştirilen Unrect, bugün Steam’de yayınlanmaya başladı.

Türk oyun sektörü, en azından bağımsız yapımlarda son yıllarda çok ciddi anlamda gelişti. Daha çok mobil oyun sektörüne yönelen oyun geliştiricileri, çıkardıkları oyunlarla bizleri gururlandırıyor. Steam’de bugün yayınlanan Unrect de aynı amaca hizmet ediyor. Tamamıyla Türk yapımı bir oyun olan Unrect, kendi koloninizi kurmanızı sağlayan son derece sevimli bir oyun olarak karşımıza çıktı.

Yaklaşık iki yıldır tek bir kişi tarafından geliştirilen yerli oyunda kendi kolonisini kurmaya çalışan minik bir karakteri kontrol ediyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış yaşam kaynaklarını toplayıp bu kaynakları kapsüllerde aktararak kolonimize renk katacak yeni bireyler üretmeye çalıştığımız açık dünyaya sahip oyunda, düşman güçlere karşı mücadele vermeniz gerekiyor. Düşman baskınlarını savuşturmak için üssünüze taretler, mayınlar, tuzaklar ve çeşitli ekipmanlar kurarak sağlam bir savunma hattı oluşturabilirsiniz.

Bunun dışında her birey bizim için fazladan bir üretim kaynağı demek. Bu bireylere görevler vererek ani baskın durumlarında biraz olsun nefes almamızı sağlayabiliyoruz.

Unrect her yönden şans verilmesi yapımlardan birisi, ancak en önemli özelliğinin yalnızca 18 yaşında bir lise öğrencisi olan Sedat Güç tarafından, 18 aylık bir geliştirme süreci sonucunda karşımıza çıkması oldu. Oyun beğenilir beğenilmez, önemli değil. Asıl önemli olan şey, bu kardeşimizin ülkemizdeki diğer geleceği parlak insanlara ışık olması. Steam üzerinden erişim sağlayabileceğiniz oyunun sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.