Türkiye'de Üretilen İnsansız Kara Aracı Mini Tank: ANKEBOT

Konya’daki sanayi sitesinde bulunan bir firma, üzerinde kamera ve hafif makineli silahın bulunduğu, insansız mini tankı ANKEBOT’u tanıttı.

Konya’nın Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir firma, terörle mücadele kapsamında zaiyatın önüne geçilmesi amacıyla bir robot sistemi geliştirdi. Uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucu yüksekliği 1, uzunluğu 1,5 metre olan paletli mini bir tank geliştiren firma, cihazın görüntülü bir kumanda paneliyle uzaktan kontrol edilebildiğini belirtiyor.

8 saatlik aküye, saatte 6 km hız kapasitesine ve 100 kilogram taşıyabilme gibi özelliklere sahip olan ANKEBOT isimli mini tank, tehlikeli bölgelerin keşfi esnasında güvenlik güçlerine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle şimdiden savunma sanayisinin ilgisini çekmiş durumda. Tankı üreten firmanın yönetim kurulu başkanı olan Bahattin Düzgün yaptığı açıklamada uzaktan kumanda sistemi üzerinde çalışmaya devam ettiklerini, ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında terör operasyonlarında kullanabileceği bir araç tasarlama fikriyle yola çıktıklarını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"ANKEBOT'un birinci versiyonu bu. Kendi imkanlarımızla yaptık. Özel amaçla üretildi ve muharebeye müsait. Genelkurmay Başkanlığı ile de görüştük. Savunma Sanayii Müsteşarı buraya geldi ve robotu inceledi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan haber bekliyoruz. ANKEBOT, güvenlik kurumlarımızın yöneticilerini etkilemeyi başardı. Savunma sanayisine kazandırabilir, bunu hedefliyoruz. Örnek modelini ortaya koyduk. Robot, bomba imha çalışmalarında, yangına müdahalede, sıcak çatışmalarda ve yaralıları taşımada aktif şekilde kullanılabilecek."