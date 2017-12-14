Yoğurt, Jetler İçin Yeni Yakıt Kaynağı Olabilir!

Bilim insanları, peynir altı suyunun jet yakıtlarında kullanılabileceğine dair bir keşifte bulunduklarını resmen açıkladılar. Yani bildiğimiz yoğurt, jet yakıtına dönüştürülebilecek.

Yapılan araştırmalar, atık ürünlerin yoğurt üretiminden biyoyakıt üretilmesinin bir yolunu bulduklarını açıkladılar. Çalışmada peynir altı suyu, bakterileri yararlı kaproik asit ve kaprilik asit içeren bir bileşik haline getirmek için kullanıldı. Üretimin gerçekleşmesinden sonra kalan peynir altı suyu, ağırlık olarak süt şekeri laktozu, şeker fruktozu ve laktik asitten oluşuyor.

Her iki bileşik, standart antibiyotiklerin yerini almaları üzerine hayvanların yemlerine eklenebilecek 'yeşil antimikrobiyaller' olarak nitelendirildi.

Yapılan keşifle ilgili konuşan ABD'nin New York eyaletindeki Cornell Üniversitesi'nin öğretim görevlisi Dr. Lars Angenent, şu açıklamada bulundu:

"Asidik peynir altı suyunun jet yakıtından hayvanların da yiyebileceği bir ham maddeye kadar işlevsel hale getirilmesi, sürdürülebilirlik için önemli bir örnek."