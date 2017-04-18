Youtube Canlı Yayın İçin Abone Sınırında Büyük Değişik Yaptı

Youtube, canlı yayın açmak için istediği 10.000 abonelik sınırı 1.000 aboneye çekme kararı aldı.

Youtube, normal bir video platformundan çok daha ileriye gidiyor. Son olarak canlı yayın özelliği ile herkesin beğenisini kazanan Youtube, geçtiğimiz Şubat ayında kullanıcılarına telefonları üzerinden kendi kanallarından doğrudan canlı yayın akışı başlatma imkanı tanımıştı. Bunun için 10.000 aboneden fazlasına ihtiyacınız vardı ve bu durum birçok canlı yayın açmak isteyen Youtuber’ı engelliyordu.

Youtube yaptığı yeni açıklamaya göre canlı yayın akışı başlatmak için 10.000 abone zorunluluğunu kaldırdığını, yerine 1.000 aboneli kanalların yeterli olacağını duyurdu. Şu anda bütün kanallarla açılmasa bile, kademeli olarak 1.000 aboneye ulaşan tüm kanallar canlı yayın açabilecekler.

Aslında bu değişiklik Nisan ayının başında gelmişti ancak 1 Nisan kapsamında “şaka” sanılarak fazla umursanmamıştı. Youtube’un bütün kanallara canlı yayın özelliği açmamasının bazı sebepleri bulunuyor. Bu sebeplerin birçoğunu tahmin edebilirsiniz ancak biz biraz bahsedelim.

Öncelikle Youtube’un sunucuları bu konuda sorun teşkil ediyor olabilir. Bunun dışında, abonesi olmayan kanalların birçoğu sıkıcı içerik üreteceği için Youtube buna izin vermiyor. 1.000 aboneye sahip bir kanalın, bu aboneleri kazanırken sunduğu içeriğin yeterli olduğunu düşünen Youtube, sayfanın canlı yayın çöplüğüne dönmesini istemiyor. Bu hamlesi ileride ne gibi sonuçlar doğurur bilinmez ancak isterdik ki isteyen herkes canlı yayınlar yapabilsin. Herkesin canlı yayın yapabildiği Facebook gibi mecralarda işlerin hiç de iyi olmadığı düşünülürse, Youtube’un hamlesini anlayışla karşılayabiliyoruz.