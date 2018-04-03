YouTube'da Kanallara Erişim Sorunu Yaşanıyor

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube'da şu saat itibariyle (23.35) kanallara erişim sıkıntısı yaşanıyor. Herhangi bir YouTube kanalına girmeye çalışan kullanıcılar "500 Internal Server Error" hatasıyla karşılaşıyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarından birisi olan ve her dönem stabil hizmet vermesiyle bilinen YouTube'da anlık olarak bazı sorunlar yaşanıyor. Siteye girişte ve ana sayfa üzerindeki videoları izlemede herhangi bir sorun yaşanmazken kanala girişlerde kullanıcılar hata mesajıyla karşılaşıyor.

İlgili problemin YouTube tarafından yapılan bir 1 Nisan şakası olmadığını söyleyebiliriz. Konuyla ilgili YouTube tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını da söylemekte fayda var. Öte yandan kanal girişlerinde verilen uyarıda teknik ekibin konuyla ilgilendiği belirtiliyor. Başka bir deyişle en kısa sürede problemin çözüleceğini ifade edebiliriz.

Siz de aynı hatayı yaşıyorsanız lütfen yorum olarak bildirin.