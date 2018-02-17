Çok daha iyi bir YouTube deneyimi için kullanmanız gereken 4 web sitesi ve eklentiyi sizler için derledik.

YouTube'da vakit geçirirken "Keşke şu da olsa." dediğiniz bir özellik mutlaka olmuştur. Eksikliğini hissettiğiniz şeyin çözümü haberimizde olabilir. İlk önerimizle başlayalım:

1- Tiny.Video ile Videonun İstediğiniz Kısmını Kesin ve Paylaşın

İzlediğiniz bir videonun bir kısmını arkadaşınıza göndermek istemiş olabilirsiniz. Bu durumda, videonun tamamını göndermek yerine linki tiny.video'ya yapıştırın ve istediğiniz yeri seçin, paylaşın. Tiny.video'nun özellikleri arasında; oynatma çubuğunu kaldırma, yürütme hızını ayarlama, döngü oluşturarak aynı yeri tekrar gösterebilme ve videoyu tam ekran olarak başlatma gibi özellikler yer alıyor. Aynı zamanda site, videonun altındaki yorumları ve benzer videoların gösterilmesi olayını da ortadan kaldırıyor.

2- Hashcut ile Videoları Kırpıp, Farklı Videoları Birleştirebilsiniz

Tiny.video başarılı ve hızlı bir araç olsa da, daha iyisi var. Hashcut ile videoların başlangıç ve bitiş dakikalarını ayarlayabilir, farklı videoları tek bir yerde birleştirebilirsiniz. Aynı video içerisinde önemli olduğunu düşündüğünüz yerleri keserek videoyu kısaltabildiğiniz gibi, videolara çeşitli sticker ve emojiler ekleyebilirsiniz.

Düzenleme sürecini daha da hızlandırmak için Hashcut Chrome eklentisini de deneyebilirsiniz.

Hashcut'ın kötü yanlarını sayacak olursak, bu düzenlemeleri yapabilmek için kayıt olma gerekliliği olması ve Hashcut sunucularında barındırılacak olmasını söyleyebiliriz.

3- Invideo for YouTube: Şimdi Sıkı Durun, Youtube Videosunda Aradığınızı Yazarak Bulabileceksiniz

Invideo Chrome eklentisi ile, izlediğiniz videonun içinde geçen sözleri yazarak bulabileceksiniz. CTRL+F tuş kombinasyonu ile videonun içinde aradığınız sözleri bulma imkanı sağlayan Invideo, kolay kullanımıyla dikkat çekiyor. Yukarıdaki videoda nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

4- vdNote ile Videolara Notlar Ekleyebilirsiniz

YouTube son zamanlarda birçok eğitim içerikli video ile doldu taştı. vdNote adındaki bu uygulama sayesinde, videoda gerekli gördüğünüz yerlere çeşitli notlar alabiliyorsunuz. Kullanımı ise aşırı basit olan vdNote, hiçbir kayıt olma zorunluluğu barındırmıyor. İzlemek istediğiniz videonun linkini yapıştırdıktan sonra, istediğiniz zaman aralıkları için çeşitli notlar eklemeniz yeterli oluyor.