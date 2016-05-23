Minecraft Evi’nin sevilen ismi Buğra Kazancı, Disney Channel’de yeni bir programa başlıyor.

Bir dönemin en ünlü oyunlarından olan Minecraft için videolar çekerek YouTube’da 1.7 milyon aboneye ulaşan Minecraft Evi isimli YouTube kanalından Buğra Kazancı, bu başarısını televizyon programında sunuculuk yaparak devam ettirecek gibi duruyor. Disney Channel’da bir programın sunuculuğunu üstlenen Buğra, yaz aylarının yaklaşmasına yakın daha çok gençlere hitap edecek eğlenceli bir programla bizlerin karşısına çıkacak.

Buğra ile Neler Neler isimli programda, YouTube’da izlemeye alışık olduğumuz “challenge” bölümleri ve yine internet fenomenlerinden oluşacak konukların olması bekleniyor. Disney Channel’ın resmi Instagram hesabında yapılan duyuruda, Buğra Kazancı’nın çok yakında Disney Channel’da programına başlayacağı duyuruldu. Yapılan açıklama şöyle:

“Disney Channel'ın yepyeni programı Buğra ile Neler Neler başlıyor! Ünlü YouTuber Buğra Kazancı, birbirinden heyecanlı “challenge” bölümleri, eğlenceli konu ve konuklarıyla çok yakında Disney Channel'da”

YouTuber'lıktan Televizyonlara

YouTuberlar son dönemde yavaş yavaş televizyonculuğa doğru kaymaya başladılar. Daha önce Orkun Işıtmak gibi bazı isimler televizyona çıkmışlardı, ancak son dönemde konuk olmaktan çok Duygu Köseoğlu gibi isimlerin bizzat sunucu olarak çalışmaya başladıklarını görüyoruz. Son 10 yıldır televizyondan internete doğru bir akım olsa da, bazı kişiler internetten televizyona doğru geçiş yapıyorlar. Televizyon sektörünün YouTube ve benzeri platformlara karşı sergilediği yeni taktik olduğu düşünülen bu durumla birlikte, yakın zamanda daha farklı YouTuber’ları televizyonlarda görebiliriz.