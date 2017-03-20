YouTube, LGBT YouTuberların Videolarını Engelliyor İddiası

Youtube'un "kısıtlı modu" aslında hassas içerikleri filtrelemeyi amaçlıyor fakat pek çok LGBT vloggerı, biraz fazla ileri gittiklerini söylemekte.

Pek çok LGBT YouTube kullanıcısı, platformun içerikleri uygunsuz olarak işaretleyen ve gizleyen bir filtreleme mekanizması ile videolarını sansürlediğini iddia ediyor. Platformun söylediğine göre, YouTube'un "kısıtlı modu" kullanıcılara sakıncalı olma ihtimali olan içeriği filtrelemelerine izin veriyor, ancak bazı blog yazarları aslında LGBT yanlısı materyali sakladığı görüşünde.

Konuyla ilgili olarak, Youtube'da 8 milyon abonesi bulunan fenomen Tyler Oakley, platformun kendisine ilham kaynağı olan bir videoyu engellediğini ifade ediyor.

Şarkıcılar Tegan ve Sara da benzer bir deneyime sahip olduklarını ve çok miktarda müzik videosunun kısıtlı modda kaybolduğunu tweetledi.

YouTube İçerik Oluşturucuları, LGBTQ+ seslerini platformlarından duyurmaktan gurur duyduklarını; filtrenin niyetinin ise belirli bir kullanıcı grubunun yetişkin içeriğini kaldırmak olduğunu söyleyen bir bildiriyi tweet yaptı, ancak içeriğin neden ve nasıl uygunsuz olarak sınıflandırıldığını açıklamadı.

Pop kültür hakkında, feminist ve eşcinsel bir bakış açısıyla videolar yapan Rowan Ellis, Gizmodo'ya, filtrelemenin bu süreçte LGBTQ+ 'yı aile dostu olmayan bir yere koyan bir önyargıyı güçlendirdiğini ifade etti.