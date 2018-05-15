Son dönemlerde Windows 10 dahil birçok platform ve uygulamada popüler olan “gizli mod” özelliği, YouTube’da da kullanılmaya başlayacak.

Hepimizin gün içerisinde girdiği; bazılarımızın müzik dinlediği, bazılarımızın farklı içerikler izlediği, bazılarımızın ise çalıştığı ünlü video paylaşım mecrası YouTube’un daha önce “gizli mod” üzerinde çalıştığını belirtmiştik. Geçen süre içerisinde ilerleme kaydeden uygulama geliştiricileri, özelliği test etmeye başladılar.

Aslına bakarsanız özelliğin nasıl çalışacağını ve amacının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Diğer kullandığımız “gizli mod” özelliklerinde de olduğu gibi, bu modu açan kullanıcıların arama geçmişi ve izledikleri videolar kaydedilmeyecek. Android cihazlara uyarlanan özellik sayesinde, kolayca kendinizi gizleyebileceksiniz.

Öte yandan bu özelliğin çığır açmadığını belirtmekte de fayda var. Çünkü şu anda da Ayarlar sekmesinden Gelişmiş ve Gizlilik sekmesine tıklayarak “izleme geçmişini duraklat” veya “arama geçmişini duraklat” diyebiliyoruz. Fakat görünen o ki, YouTube bunu bizim için çok daha kolay bir hale sokacak.