Bazen YouTube videolarını indirme ihtiyacı duyarız. Peki bu işlemi kolayca ve kesintisiz nasıl yapacağız? İşte bunu yapmanızı sağlayacak 5 araç!

“Youtube videolarını neden yükleyelim ki?” sorusunu sorabilirsiniz, sormakta haklısınız da. Ama günümüzde internet teknolojisi sınırsız ve kesintisiz olarak kullanmak pek kolay değil. Metroda, otobüste veya hareket halindeyken mobil cihazınızda izlediğiniz video hiç donmadı mı? Veya mobil internet kotanız her videoyu 1080p izleyebilecek kadar yüksek mi? Sorulara evet diyenlere sözümüz yok, ama diğerleri için videoları indirebilieceğiniz şahane bir liste hazırladık.

1-4K Video Downloader

Birçok ücretsiz video indirici ya size tonlarca reklam gösterir, ya da sizin davranışlarınızı izler. Ayrıca toolbarları da gayet kullanışsızdır. 4K Video Downloader, bunların arasındaki büyük bir istisna! Liste indirebilmesnin yanında birçok özelliğe sahip. Örneğin 3D videoları dahi indirebiliyorsunuz! Vimeo, Facebook ve DailyMotion gibi sitelere de destek veriyor. Mutlaka denemelisiniz. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

2-Gihosoft TubeGet

4K Video Download gibi gelişmiş bir video indirme aracı olan Tubeget, 10.000’den fazla siteyi destekliyor. Ayrıca videonun yalnızca sesini alarak mp3 formatına çevirebilirsiniz. Ayrıca indirme hızını sınırlayabiliyorsunuz. Uygulama her seferinde 5 adet video indirebiliyor. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

3-VLC Media Player

VLC Media Player’ın YouTube videolarını kaydedebildiğini biliyor muydunuz? Diğer uygulamalar kadar kolay değil, ancak yeni bir program yüklemek istemiyorsanız, VLC ideal. Aşağıdaki adımları takip ederek VLC ile videolarınızı indirebilirsiniz. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

4-MegaVN.com

Herhangi bir uygulama yüklemeden bu işlemi yapmak istiyorsanız, MegaVN.com sizin için doğru yer. Elbetteki uygulamaların ek özellikleri var, ancak ihtiyacınız olan özel bir şey yoksa internetten saniyeler içinde işinizi halledebilirsiniz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

5-KeepVid

4K Video Downloader ve Gihosoft TubeGet gibi güçlü bir uygulama olan KeepVid, size SoundCloud gibi bulut tabanlı sitelerden de veri çekme imkanı veriyor. 28 siteyi destekleyen uygulama, CBS ve ABS gibi haber kanallarını da bu listeye dahil etmiş. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.