YouTube’dan Rekabeti Ön Plana Çıkartan Yeni Oyun: Deja:View

Google’ın YouTube için yayınladığı yeni oyun ile kullanıcılar, YouTube’da yayınlanan popüler videolardan görüntülerin yer aldığı soruları doğru yanıtlamaya çalışacaklar.

Eğer dünya genelindeki popüler videoları sık sık izliyorsanız, YouTube’un yeni oyununu çok seveceksiniz.

Deja:View isimli bu oyun, kullanıcıları random bir oyuncuyla eşleştirip sorduğu sorularla onların hafızalarını zorlayacak. Skor tabelası, rozet gibi bileşenlerin bulunduğu oyun toplam 10 sorudan oluşuyor.

Turu geçebilmek için YouTube’daki popüler videolara hakim olmalısınız. Bu sorular genellikle markaların içeriklerine yönelikler, bu da YouTube’un yarışma kisvesi altında ‘doğal’ bir reklam kullanıp kullanmadığı konusunda kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına sebep oluyor.

Şu önemli detayı da vermek gerekiyor: Oyun İngilizce. Eğer çat pat da olsa bir İngilizceniz varsa ve böyle rekabetçi / hırs yaptıran oyunlara meraklıysanız, YouTube’un yeni oyunu Deja:View’ı şuradaki bağlantı üzerinden oynamaya başlayabilirsiniz.