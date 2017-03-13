  • Youtube Videolarını Arkadaşlarınızla Birlikte Canlı İzleyin!

Arkadaşlarınızla Aynı Anda Youtube Videosu İzleyeceğiniz Uygulama: Karşınızda Uptime!
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Google'ın geçen sene başlattığı Area 120 projesi, ilk sonuçlarını alıyor. Arkadaşlarınızla birlikte Youtube videoları izleyip onlara yorum yapabileceğiniz uygulama duyuruldu.

2005 yılında kurulan ve 2006 yılında Google’ın bünyesine katılan Youtube, video denildiğinde şüphesiz akla ilk gelen servislerden. Kendine ait sektör yaratan Youtube, özellikle orijinal içeriklere para vermeye başladığı günden beri hem video sayısını hem de izleyici sayısını inanılmaz derecede artırdı. Kendi bünyesinde yıldızlar yaratan Youtube, milyonlarca videoya ev sahipliği yapıyor.
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Google geçen sene radikal bir karar almış ve şirket çalışanlarının yüzde 20’sini yan projelerle iş yeri kurmak için yönlendirmişti. Area 120 ismi ile başlayan proje meyvelerini vermeye başladı.

Bu girişimin ilk ürünlerinden birisi, arkadaşlarınızla Youtube videolarını izlemek için kullanabileceğiniz iOS uygulaması Uptime olacak. Uptime sayesinde arkadaşlarınızla aynı anda videolar izleyecek ve videoyu izlerken, videoya çeşitli yorumlar yapabileceksiniz. Şu anda yalnızca ABD’de davetiye sistemi ile kullanıcı kabul eden Uptime, çok yakında tüm dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

Bir videoyu izlemeye başladığınız zaman, arkadaşlarınız bu videolara katılabilecek veya siz arkadaşlarınızın izlediği videoya katılabileceksiniz. Ayrıca, uygulamada beğendiğiniz videoları paylaşabileceksiniz. İzledikleri şeyleri beğendiğiniz insanları takip ederek o kişinin izledikleri videolara ulaşabileceksiniz.
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Uptime, sosyal medyayı video ile birleştiren bir iOS uygulaması olacak gibi duruyor. Uygulama açıkçası kulağa hoş geliyor, yakın bir zamanda bu uygulamanın özelliklerini orijinal Youtube uygulamasında görmek isteyebiliriz. :)

iPhone, Samsung, HTC ve Sony Telefonlar Dinleniyor Olabilir! - Videomuzu izlemek için buraya tıklayın!
Kaynak : https://thenextweb.com/apps/2017/03/13/bunch-googlers-made-iphone-app-watching-videos-friends/#.tnw_Ir0yoSyL
Etiketler: ios, google, youtube, uptime
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