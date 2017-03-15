YouTube’un Arayüz Tasarımı Tamamen Değişti!

YouTube, bir süredir ufak tefek değişiklikler yaparken artık daha yeni bir tasarım ile karşımıza çıkıyor.

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi haline gelen, birçok kişinin gelir kapısı olmuş YouTube’da tasarımsal değişiklik başladı. Daha sade bir tasarım anlayışına geçen YouTube, birçok ikon ve butonu da büyütmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Yukarıda görebileceğiniz gibi kanal tasarımlarını daha sade hale getiren YouTube, sadece videoların olduğu ve daha büyük tasarımlar da içerdiği görülüyor.

YouTube’un kendi kırmızı renkteki logosu dışında beyaz ve açık gri tonlarının hakim olduğu yeni YouTube arayüzü video altındaki abone ol butonunu sağa ve daha büyük bir biçimde yerleştirmiş. Artık video açıklaması açıklamadan daha çok ilk yorum gibi gözükürken beğenme, beğenmeme paylaşma gibi butonlar da yan yana yerleştirilerek gri renge bürünmüş.

YouTube’un ana sayfasını açtığınızda ise beyaz bir arka plan, gri yazılar ve video görselleri ile dolu bir sitem varken, eğer bu yeni tasarımı şu anda beğenmediyseniz sağ alttaki acil çıkıştaki kaçan adama benzer ikona basarak eski tasarıma geçebilirsiniz.