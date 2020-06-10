Webtekno Telegram kanalında gündeme ilişkin vatandaşların fikirlerini almaya, insanların neler düşündüklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Haziran’da açıkladığı yeni düzenlemelere göre, salgın sürecinde kapatılan sinema ve tiyatrolar 1 Temmuz’dan itibaren faaliyet göstermeye başlayacaklar. Peki vatandaşlar bu konuda ne düşünüyor? Gelin anket sonuçlarımıza birlikte bakalım.

Küresel pandeminin en çok etkilediği sektörler arasında sinema ve tiyatrolar yer alıyor. Dünya çapında salgının etkisi artarken ülkemizde, 16 Mart'ta alınan kararla sinema ve tiyatro salonları kapatıldı. Vizyon tarihi salgın dönemine denk gelen pek çok önemli sinema filmi de ertelendi.

Vatandaşlara 1 Temmuz'da itibaren açılacak sinema salonlarına gidip gitmeyeceklerini sorduk. Anket sonuçlarına göre kararsızlar, gidecek kişilerden daha fazla.

Ülkemizdeki sinema ve tiyatro salonları, normalleşme süreci kapsamında 9 Haziran’da açıklanan yeni düzenlemelere göre 1 Temmuz 2020 tarihinde yeniden hizmet vermeye başlayacak. Toplamda 3,5 aylık bir sürecin ardından faaliyet göstermeye başlayacak sinema ve tiyatro salonlarının ise ayakta kalabilmek için önemli bir şeye ihtiyaçları olacak: Tüketici. Yani bizler, vatandaşlar.

Webtekno Telegram kanalı üzerinden düzenlediğimiz ankete 3.763 kişi katıldı. Sonuçlar şu şekilde:

Vatandaşların %76’sı, 1 Temmuz’dan itibaren açılacak sinema salonlarına gitmeyeceğini belirtiyor. Bir başka deyişle sinemalar, pandemiden önce salonlara akın eden müşterilerin büyük bir çoğunluğunu kaybedecek gibi görünüyor. Elbette katılımcılar arasına Netflix ve benzeri platformları tercih edip sinemaya çok az giden ya da hiç gitmeyen vatandaşlar da olabilir. Nitekim pandeminin salonlardaki etkisi hem işletmecileri hem de yapımcıları düşündürecek cinsten.

Anket sonuçlarındaki bir diğer ilginç detay ise kararsız olanların sinemaya gitmek isteyen kişilerden daha fazla olması. Bu da sinemalar konusunda insanların gitmeye hazır olduklarını, ancak pandeminin seyrine göre hareket edebileceklerini gösteriyor. Eğer normalleşme sürecinde gevşetilen önlemler vaka sayılarında artışa neden olmazsa, muhtemelen vatandaşların görüşü de yavaş yavaş değişmeye başlayacaktır.

25 bin üyeye ulaşan resmi Telegram kanalımızda gündeme ilişkin anketler düzenlemeye, en sıcak gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz.