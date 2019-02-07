5 Şubat 2018 tarihinde tanıtılan ve sonrasında Türkiye’de büyük gündem yaratan, mesajlaşma uygulaması PTT Messenger hakkında yaşanan son gelişmeleri aktarıyoruz.

İnternet bağlantısıyla çalışan mesajlaşma uygulamaları, SMS gibi haberleşme tekniklerini artık tarihe gömdü. WhatsApp gibi uygulamaların ekseninde şekillenen bu alt sektörde pek çok alternatif ve çetin bir rekabet var.

Her mesajlaşma uygulaması, temel olarak metin, ses veya görüntü verilerini seçtiğimiz kişi ya da kişilere gönderme olanağı tanıyor. Rekabet için öne çıkmak isteyen uygulamalar ise küçük ve işlevsel farklarla kendilerini tanıtıyorlar. Geçtiğimiz yıl, 5 Şubat 2018 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında tanıtılan PttMessenger ise ülkemizden çıkacak bir marka olarak sektöre giriş yapacaktı.

Bizzat dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından ilk kez sunulan uygulama, ülkemizin en köklü devlet kurumlarından olan Posta ve Telgraf Teşkilatı yani PTT bünyesinde geliştirilmişti. Hem bizler hem de siz okuyucu ve takipçilerimiz, o günden bu yana PttMessenger’ın gelişimini yakından takip ettik. Peki PttMessenger’a ne oldu? Gelin kronolojik bir sırayla gelişmelere yakından bakalım.

Başlamadan önce not: PttMessenger’a ait bir uygulama dosyası bulunmuyor, resmi internet sitesine göre uygulamayı şimdilik sadece resmi kurumlar kullanabiliyor.

5 Şubat 2018: Başbakan, Zeytin Dalı Harekatı komuta merkeziyle PttMessenger görüşmesi yaptı

Bakanlar Kurulu’nda uygulamayı tanıtan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nın komuta merkezine PttMessenger ile bağlanarak görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

6 Şubat 2018: Bilgi kirliliği ve sahte uygulamalar ortaya çıkınca PTT’den açıklama geldi

Uygulama tanıtılır tanıtılmaz, Android sürümü için bir çekirdek dosya ortaya çıktı. Bu dosya, PttMessenger adına açılmış gibi görünen “"http://messenger.ptt.gov.tr/apps “ adresinden indirilip telefonlara kurulabiliyordu. Link kısa sürede internette yayılınca PTT resmi bir açıklama yaptı:

PttMessenger WhatsApp’a rakip olarak tanıtılmıştı, ancak bu da büyük bir yanlış anlaşılmaya neden olmuştu. Zira WhatsApp son kullanıcıya açık olan kitlesel bir uygulamaydı. Böyle bir söylemle öne çıkarılan PttMessenger’ın da rakip olması için aynı sınıfta olması gerekiyordu.

PTT’nin resmi açıklamasıyla PttMessenger’ın kurumsal bir uygulama olduğu anlaşıldı. Yani sadece resmi devlet kurumlarınca kullanılabilen bir uygulamaydı. İnternette yayılan APK dosyasının bağlı olduğu Signal tabanlı açık kaynak kodları ve Zebrachat, PTT tarafından edinilmiş hizmetlerdi. Bu açıklamanın ardından ne yazık ki bilgi kirliliğinin sonu gelmedi. İnsanlar, hala uygulamanın son kullanıcıya açık olduğunu düşünüyorlar.

6 Şubat’ta ortaya atılan en önemli iddia şöyleydi:

15 Şubat 2018: Bakan Arslan, PttMessenger’ın 6 ay sonra açılacağını söyledi

Dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PttMessenger hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Yerli WhatsApp’ın güvenliği konusunda çok iddialıyız. Biz bu sistemi öyle bir kriptolojiyle hazırlıyoruz ki, sadece gönderici ve alıcıyı irtibatlıyoruz. Bu irtibatlandırmadaki bilgiler, hiçbir şekilde depolanamaz. Hiçbir şekilde sisteme müdahale etme şansı yok. Vatandaşı buna inandıracağız. Önce kurumlar kullanacak. Kurumların yaptığı işlemler ve yazışmalar için. Sonra özel şirketlerin talepleri doğrultusunda hizmet vereceğiz. 6 ay sonra da bireysel hizmet başlayacak."

Bu açıklamayla PttMessenger’ın sadece devlet kurumlarınca değil, özel şirketler tarafından da kullanılacağı netleşti.

15 Mayıs 2018: Bakan Arslan, PttMessenger’ın testlerinin tamamlandığını açıkladı

Uygulamanın testlerinin tamamlandığını söyleyen Bakan Arslan; bakanlıklar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii gibi birçok kuruluş tarafından yapılan testlerinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

15 Mayıs 2018 tarihinden günümüze kadar gelen süreçte PttMessenger hakkında herhangi bir açıklama yapılmış değil. Uygulama hakkında bilgi kirliliğinini ortadan kaldırmak adına, internette karşılaştığınız PttMessenger dosyalarına güvenmemeniz gerektiğini söyleyelim.

PttMessenger ile ilgili son durum hakkında daha detaylı bilgi almak için resmi internet sitesi üzerinden iletişime geçtik, açıklama yapıldığı takdirde sizlerle paylaşacağız.