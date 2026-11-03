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2027 Araç Muayene Ücretleri Belli Oldu

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Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte 2027 araç muayene ücretlerinin ne kadar olacağı belli oldu.

2027 Araç Muayene Ücretleri Belli Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte 2027 yılı için uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) %27,83 olarak netleşti.

Her yıl olduğu gibi vergi, harç ve cezalardaki bu artış, TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine de doğrudan yansıyacak. Cumhurbaşkanı indirim veya artırım yetkisini kullanmadığı takdirde, 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak tahmini muayene tarifeleri belli olmuş oldu.

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2027 Araç Muayene Ücretleri Belli Oldu
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2027 araç muayene ücretleri ne kadar olacak?

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Araç Türü 2026 Ücreti 2027 Ücreti (%27,83 Artış)
Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 1.674 TL 2.140 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, SUV, Römork 3.288 TL 4.203 TL
Kamyon, Otobüs, Çekici ve Tanker 4.446 TL 5.683 TL
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü 460 TL 588 TL

Otomobil muayenesi 4.200 TL barajını aşıyor

2026 yılında otomobil, minibüs ve kamyonetler için uygulanan 3.288 TL’lik standart muayene bedeli, yeni yılda yaklaşık 915 TL artışla 4.203 TL seviyesine çıkacak.

Buna zorunlu olan egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti (yaklaşık 588 TL) de eklendiğinde, standart bir binek aracın muayene masrafı toplamda 4.791 TL bandına ulaşacak.

Muayeneyi geciktirenlere %5 ceza

Muayene tarihini geçiren araç sahipleri için uygulanan aylık %5 gecikme cezası kuralı 2027 yılında da geçerliliğini koruyacak. Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmanın cezası da yine %27,83'lük artışla güncellenecek.

Tarife, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yıl sonuna doğru yayımlayacağı tebliğ ve TÜVTÜRK'ün resmî duyurusu ile yürürlüğe girecek.

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