Activision, bugün birkaç saatliğine Call of Duty oyunlarının çevrim dışı bırakılacağını açıkladı. Kısa sürecek kapanmadan 10 Call of Duty oyunu etkilenecek.

Hiç kuşkusuz dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Call of Duty, milyonlarca oyuncuya sahip. Ancak bugün gelen haberler, kısa süreliğine birçok Call of Duty oyununa erişim sağlanamayacağını gösterdi.

Activision tarafından yapılan resmî açıklamaya göre 10 Call of Duty oyunu bugün (2 Temmuz) yaklaşık 4 saatliğine çevrim dışı olacak. Şirket, bu kararın nedenini, kapanmanın tam saatini ve hangi oyunların etkileneceğini de açıkladı.

4 saatliğine aşağıdaki Call of Duty oyunlarına erişim sağlanamayacak

Call of Duty: Modern Warfare III

Call of Duty: Modern Warfare II

Call of Duty: World War II

Call of Duty: Black Ops 3

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Ghosts Call of Duty: Black Ops 2

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Black Ops

Call of Duty: Modern Warfare 2

Yukarıda gördüğünüz Call of Duty oyunları TSİ 13.00 ila 17.00 arasında erişime kapanacak. Şirket, yaptığı açıklamada bakım nedeniyle sunucuların geçici süreliğine kapanacağını belirtti. Ancak neden bakım yapıldığı konusunda bilgi yok. Tahminler, hile karşıtı mekanikleri hakkında olabileceği yönünde. Ayrıca tüm platformları kapsayacağını da belirtelim. Yani PC, Xbox PS gibi platformlardan erişilemeyecek.