PlayStation Plus Zammı Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

Sony, daha önce açıkladığı üzere PlayStation Plus fiyatlarını zamladı. Peki zam sonrası fiyatlar ülkemizde ne kadar oldu?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla dünya genelinde PlayStation Plus aboneliğinin fiyatlarının zamlanacağını açıklamıştı ve o beklenen zam maalesef geldi.

En düşük paket olan Essential paketinin aylık ücreti 270 TL'den 400 TL'ye çıkarken, en çok tercih edilen Extra paketinin de aylık ücreti 405 TL'den 600 TL'ye yükseldi.

Zamlı yeni PlayStation Plus fiyatları

Paket 1 Aylık 3 Aylık 12 Aylık
Essential 400 TL 1.020 TL 2.890 TL
Extra 600 TL 1.660 TL 4.810 TL
Deluxe 710 TL 1.960 TL 5.560 TL

Sony yaptığı açıklamada 20 Mayıs'tan itibaren dünya genelinde PlayStation Plus fiyatlarının zamlanacağını ve Türkiye ile Hindistan dışındaki bölgelerde ikamet edenlerin mevcut aboneliklerinin bu artıştan etkilenmeyeceğini söylemişti.

Bu sebeple mevcut aboneliğiniz olsa dahi artık yeni fiyatlar üzerinden yenileneceğini unutmayın.

