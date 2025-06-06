Apple, en yeni iOS 18 işletim sisteminin uyumlu iPhone’ların sadece yüzde 82’sinde aktif olarak kullanıldığını açıkladı. Yani iPhone kullanıcılarının %18, en yeni iOS sürümünü yüklememeyi tercih ediyor.

Apple, iOS 18 işletim sisteminin uyumlu iPhone’ların yüzde 82’sinde aktif olarak kullanıldığını açıkladı. Ocak ayında veriler ilk kez açıklandığında oranın yüzde 68 olduğunu hatırlarsak ciddi bir artış olduğunu söylemek mümkün. Yine de iPhone kullanıcılarının %18'inin iOS 18'e geçmemekte kararlı olması düşündürücü. iOS 18'in iPhone XR/XS ve üzeri modeller için uyumlu olduğunu da hatırlatalım.

Apple, farklı 18.1, 18.2 vb. iOS 18 sürümlerini tek bir kategori altında saydığı için, kaç iPhone’un tam anlamıyla en son iOS 18 versiyonunu kullandığı kesin olarak bilinmiyor. Genel kullanım oranının yükselmesi kullanıcıların görece daha sorunsuz sürümleri takiben iOS 18'e geçmelerine ek olarak mevcut cihazlarını yeni iPhone modelleriyle yükseltmelerinin de bir sonucu.

iPhone sahiplerinin iOS kullanım oranları şu şekilde:

Tüm iPhone'larda iOS kullanım oranı:

iOS 18 - %82

iOS 17 - %9

Daha eski - %9

Son 4 yılda çıkan iPhone'larda iOS kullanım oranı:

iOS 18 - %88

iOS 17 - %8

Daha eski - %4

Son dört yıl içinde piyasaya çıkan iPhone’ların yüzde 88’inden fazlası iOS 18 ile çalışıyor. Bu yüksek bir oran gibi gözükse de iPhone 13 ya da daha yeni bir iPhone'a sahip olan her 10 kişiden daha 1'inin iOS 18'e güvenip güncelleme yapmadığını görüyoruz.

Muhtemelen Apple'ın geçmişte yaşadığı "planlı yavaşlatma" skandalı, güncel modellere sahip olmayan bazı iPhone kullanıcılarında "Son güncellemeyi yüklersem iPhone'um yavaşlayacak" gibi önyargıya neden olmuş durumda. Tabii yeni güncellemelerin hemen ardından ortaya çıkan hızlı pil tüketimi, kararsızlık gibi bazı sorunlar da kullanıcıları güncellemelerden uzak tutuyor olabilir.

Tüm iPad'lerde iOS kullanım oranı:

iOS 18 - %71

iOS 17 - %14

Daha eski - %15

Son 4 yılda çıkan iPad'lerde iOS kullanım oranı:

iOS 18 - %81

iOS 17 - %12

Daha eski - %7

iPad tarafında ise oranlar biraz daha düşük olsa da, %71 oranında iPadOS 18 kullanımı bulunuyor. Son dört yıl içinde çıkış yapan iPad’lerde oran yüzde 81 olarak kaydedildi. Bu verilerden yola çıkarak iPad kullanıcılarının yeni güncellemelere daha da mesafeli olduğunu söyleyebiliriz.