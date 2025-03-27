iOS 19'un muhtemel tasarımını içeren bir konsept oluşturuldu. Bu interaktif konsept, kullanıcılar tarafından ücretsiz denenebiliyor.

Apple, 9 Haziran günü iPhone’ların işletim sistemi iOS’in yeni sürümü iOS 19’u bizlerle buluşturacak. Tüm söylentiler, iOS 19’un büyük tasarım değişiklikleriyle geleceği yönünde. Öyle ki tasarımın Vision Pro karma gerçeklik başlığının işletim sistemi visionOS’e benzeyeceği konuşuluyor.

iOS 19’un nasıl görüneceği konusunda hâlâ bir fikrimiz yok. Ancak bazı kaynaklar, son zamanlarda bazı olası tasarımlar oluşturuyordu. Shane isimli bir geliştirici de bunlardan biri. Bu kişi, iOS 19’un muhtemel tasarımını hayal eden interaktif canlı bir mockup oluşturdu.

iOS 19 böyle gözükebilir:

Konsepte buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilir ve iOS 19’u hayal eden bu tasarıma göz atıp deneyimleyebilirsiniz. İsterseniz geliştiriciye bağışta bulunabiliyorsunuz ancak bağış kısmına 0 yazdıktan sonra e-postanızı girip ücretsiz şekilde iPhone'unuz üzerinden denemeniz mümkün. Ayarlar, müzik, kamera gibi uygulamaları çalıştırabilen interaktif bir mockup olduğunu da ekleyelim. Böylece daha gerçekçi bir hava katılmaya çalışılmış.

Konseptin detaylarına baktığımızda visionOS’i andıran görsel elementlere sahip olduğunu görebiliyoruz. Cam benzeri arka planlar, daha derin ve gölgeli tasarımlar var. Ayrıca tıpkı visionOS’teki gibi uygulama logoları yuvarlak şekilde eklenmiş.

Bunun bir konsept olduğunun altını tekrar çizelim. iOS 19 böyle gözükecek dememiz hiç doğru olmaz çünkü tamamen bir kullanıcının hayali bir tasarımı ve resmî bir açıklama yok. Konsepte benzer olup olmayacağını haziranda göreceğiz.