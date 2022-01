102 Milyoner ve Milyarderden ‘Bizi Vergilendirin’ Mektubu

Dünya Ekonomik Forumu devam ederken 102 milyoner ve milyarderden oluşan bir grup zengin, vergi adaleti için bir mektup yayımladı. Mektupta oldukça güçlü ifadeler yer aldı.

Dünya zenginleri, son zamanlarda gelirlerine ya da varlıklarına göre vergi ödemedikleri gerekçesiyle tartışma konusu olmaya devam ediyor. Varlıklı kişilere yönelik vergilerin artırılmasına dair bugüne kadar yalnızca bazı bilindik zenginler, bu sisteme destek vereceklerini açıklamışken bugün, zengin kesimden büyük bir haber geldi.

Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu geçtiğimiz gün başlamışken gündeme oturan bir açık mektup yayımlandı. ‘Davos Katılımcılarının Dikkatine: Vergiye Güveniyoruz’ başlığıyla yayımlanan açık mektup, kendileri gibi tüm varlıklı kişilere olan verginin artırılması gerektiğini savunuyordu.

“Güçlü bir demokrasinin temeli, adil bir vergi sistemidir”

Mektup, Vatansever Milyonerler, İnsanlık İçin Milyonerler ve TAX ME NOW (Beni Vergilendir) örgütleri tarafından oluşturulan In Tax We Trust (Vergiye Güveniyoruz) kampanyası kapsamında yayımlandı. Gelir eşitsizliğinin azalması için zenginlere yönelik verginin artırılması gerektiğinin ifade edildiği mektup, şu şekildeydi:

“Milyoner ve milyarder kardeşlerimize,

Bu Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumu'nun 'çevrimiçi Davos'una katılacaksanız, bu yılın temasının ardındaki sorunun cevabını arayan özel bir gruba katılacaksınız, 'Birlikte nasıl çalışırız ve güveni nasıl yeniden sağlarız?’

Cevabı, diğer milyonerler, milyarderler ve dünyanın en güçlü insanlarıyla çevrili özel bir forumda bulamazsınız. Dikkat ederseniz, sorunun bir parçası olduğunuzu göreceksiniz.

Güven - politikaya, topluma, birbirine - yalnızca en zengin ve en güçlülerin erişebildiği küçük yan odalarda inşa edilmez. Güven, pandemiden bir servet kazanan, ancak vergilerde neredeyse hiçbir şey ödemeyen ve çalışanlarına düşük ücretler sağlayan milyarder uzay gezginleri tarafından inşa edilmedi. Güven, iyi hizmetler sunan ve tüm vatandaşlarını destekleyen düzgün işleyen, adil ve açık demokrasiler aracılığıyla hesap verebilirlik yoluyla inşa edilir.

Güçlü bir demokrasinin temeli, adil bir vergi sistemidir. Adil bir vergi sistemi.

Milyonerler olarak mevcut vergi sisteminin adil olmadığını biliyoruz. Çoğumuz, dünya son iki yılda muazzam miktarda acı çekerken, aslında pandemi sırasında servetimizin arttığını gördüğümüzü söyleyebiliriz - ancak herhangi birimiz dürüstçe vergilerde payımıza düşeni ödediğimizi söyleyemeyiz.

Uluslararası vergi sisteminin temelindeki bu adaletsizlik, dünya halkları ile bu sistemin mimarları olan seçkinler arasında büyük bir güven eksikliği yaratmıştır. Bu uçurumu kapatmak, milyarder gösteriş projelerinden veya parça parça hayırsever jestlerden daha fazlasını alacak - şimdiye kadar zenginleri daha zengin yapmak için bilinçli olarak tasarlanmış bir sistemin tamamen elden geçirilmesi gerekecek.

Basitçe söylemek gerekirse, güveni yeniden tesis etmek zenginlerin vergilendirilmesini gerektirir. Dünya - içindeki her ülke - zenginlerin payına düşeni ödemesini talep etmelidir. Zenginleri vergilendirin ve hemen vergilendirin.

Gerçek şu ki, 'Davos' şu anda dünyanın güvenini hak etmiyor. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için harcanan sayısız saate rağmen, konferans bir kendini tebrik selinin ortasında çok az somut değer üretti. Katılımcılar, karşılarına çıkan basit ve etkili çözümü -zenginleri vergilendirmek- kabul edene kadar, dünya insanları, dünyanın sorunlarını çözmeye yönelik sözde bağlılıklarını bir performanstan biraz daha fazlası olarak görmeye devam edecekler.

Tarih, son derece eşitsiz toplumların sonunun neye benzediğine dair oldukça kasvetli bir tablo çiziyor. Tüm refahımız için - zengin ve fakir - eşitsizlikle yüzleşmenin ve zenginleri vergilendirmeyi seçmenin zamanı geldi. Dünyanın insanlarına onların güvenini hak ettiğinizi gösterin.

Bunu yapmazsanız, o zaman tüm özel konuşmalar olacakları değiştirmeyecek - vergiler veya dirgenler. Tarihi dinleyelim ve akıllıca seçim yapalım.”

Yukarıda yazılan bu mektup, 102 milyoner ve milyarderin imzasıyla paylaşıldı ve herkesin imzasını toplamaya devam ediyor.