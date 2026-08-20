Tümü Webekno
Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[11-18 Ağustos 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[11-18 Ağustos 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 11-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede bir kez daha Black Desert bulunuyor.

İçerikten Görseller

[11-18 Ağustos 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
2

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

2

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
Black Desert 4.99$ -
EA SPORTS FC 27 69.99$ -
HELLDIVERS 2 39.99$ -
PEAK 3.99$ -
Rust 18.99$ -
WARDOGS 24.99$ -
Call of Duty: Modern Warfare III 69.99$ 17.49$ (-%75)
Black Myth: Wukong 59.99$ 41.99$ (-%30)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
Machine Party 4.49$ -
Dead by Daylight 14.99$ -
Mortal Shell II 34.99$ -
The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition 10.49$ 9.44$ (-%10)
Phantom Blade Zero 49.99$ -
Total War: WARHAMMER III 49.99$ 7.49$ (-%85)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6'dan Dev Sızıntı: Birçok Yeni Oynanış Görüntüsü Sızdırıldı! [Video]

GTA 6'dan Dev Sızıntı: Birçok Yeni Oynanış Görüntüsü Sızdırıldı! [Video]

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

GTA 6'dan Yeni Bir Oynanış Videosu Daha Sızdırıldı [Video]

GTA 6'dan Yeni Bir Oynanış Videosu Daha Sızdırıldı [Video]

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

24 GB RAM'li Telefona Çift CPU Soğutucu Takıldı (The Witcher 3'ü 1080p Ultra'da Açıyor)

24 GB RAM'li Telefona Çift CPU Soğutucu Takıldı (The Witcher 3'ü 1080p Ultra'da Açıyor)

[Ağustos 2026] HELLDIVERS 2 Dâhil 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

[Ağustos 2026] HELLDIVERS 2 Dâhil 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Oyunlar Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabası Yanan Skywell Sahipleri Bir de Borçlu Çıkarıldı: Çin'den Gelen Heyet Araç Sahiplerine Fatura Kesmiş!

Arabası Yanan Skywell Sahipleri Bir de Borçlu Çıkarıldı: Çin'den Gelen Heyet Araç Sahiplerine Fatura Kesmiş!

Türkiye'de Pek Tutulmayan Ama Taş Gibi Sağlam 8 Araba

Türkiye'de Pek Tutulmayan Ama Taş Gibi Sağlam 8 Araba

200 Bin Kilometrede Anca Rodajını Tamamlayan, Uzun Ömürlü Sağlam Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometrede Anca Rodajını Tamamlayan, Uzun Ömürlü Sağlam Benzinli Motorlar

GTA 6'dan Dev Sızıntı: Birçok Yeni Oynanış Görüntüsü Sızdırıldı! [Video]

GTA 6'dan Dev Sızıntı: Birçok Yeni Oynanış Görüntüsü Sızdırıldı! [Video]

iOS 26.6.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

iOS 26.6.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com