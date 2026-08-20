[11-18 Ağustos 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 11-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede bir kez daha Black Desert bulunuyor.
İçerikten Görseller
Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Black Desert
|4.99$
|-
|EA SPORTS FC 27
|69.99$
|-
|HELLDIVERS 2
|39.99$
|-
|PEAK
|3.99$
|-
|Rust
|18.99$
|-
|WARDOGS
|24.99$
|-
|Call of Duty: Modern Warfare III
|69.99$
|17.49$ (-%75)
|Black Myth: Wukong
|59.99$
|41.99$ (-%30)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|Machine Party
|4.49$
|-
|Dead by Daylight
|14.99$
|-
|Mortal Shell II
|34.99$
|-
|The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition
|10.49$
|9.44$ (-%10)
|Phantom Blade Zero
|49.99$
|-
|Total War: WARHAMMER III
|49.99$
|7.49$ (-%85)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.