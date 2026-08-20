[11-18 Ağustos 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 11-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede bir kez daha Black Desert bulunuyor.

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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

Oyun Fiyat Mevcut İndirim Black Desert 4.99$ - EA SPORTS FC 27 69.99$ - HELLDIVERS 2 39.99$ - PEAK 3.99$ - Rust 18.99$ - WARDOGS 24.99$ - Call of Duty: Modern Warfare III 69.99$ 17.49$ (-%75) Black Myth: Wukong 59.99$ 41.99$ (-%30) Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75) Machine Party 4.49$ - Dead by Daylight 14.99$ - Mortal Shell II 34.99$ - The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition 10.49$ 9.44$ (-%10) Phantom Blade Zero 49.99$ - Total War: WARHAMMER III 49.99$ 7.49$ (-%85)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.