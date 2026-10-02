2026 Steam Sonbahar İndirimi: 5 Dolara (245 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Steam'in mevsimsel indirimlerinden Yaz İndirimi nihayet başladı. 8 Ekim TSİ 20.00’a kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce PC oyunu hâlihazırda Steam'de indirimde.
Biz de bu indirimlerde oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için 5 dolar altı oyunlar listesi hazırladık. Listemizde fiyatı 5 doların (245 TL) altındaki oyunlar yer alıyor.
İçerikten Görseller
Steam Yaz İndirimi'nde 5 dolara alabileceğiniz oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|The Outlast Trials
|18.99$
|1.89$ (-%90)
|How to Fish
|3.99$
|2.47$ (-%90)
|The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
|23.99$
|2.39$ (-%90)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|SOS OPS!
|4.99$
|0.49$ (-%90)
|Sons Of The Forest
|14.99$
|4.34$ (-%71)
|Construction Simulator
|12.49$
|1.24$ (-%90)
|Far Cry 6
|47.99$
|4.79$ (-%90)
|Ori and the Will of the Wisps
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|Mirror's Edge Catalyst
|19.99$
|0.99$ (-%95)
|MONSTER HUNTER RISE
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|iRacing
|6.37$
|2.54$ (-%60)
|The Elder Scrolls Online
|11.99$
|2.99$ (-%75)
|PEAK
|3.99$
|2.47$ (-%38)
|Stardew Valley
|5.99$
|4.19$ (-%30)
|RV There Yet?
|4.49$
|2.69$ (-%40)
|HITMAN World of Assassination
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|3.19$ (-%90)
|Watch Dogs 2
|39.99$
|1.99$ (-%95)
|The Talos Principle 2
|14.99$
|1.49$ (-%90)