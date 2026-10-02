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2026 Steam Sonbahar İndirimi: 5 Dolara (245 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

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Steam'in merakla beklenen mevsimlik indirimlerinden Sonbahar İndirimi başladı. Peki indirimlerde 5 dolara alabileceğiniz oyunlar hangileri?

2026 Steam Sonbahar İndirimi: 5 Dolara (245 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in mevsimsel indirimlerinden Yaz İndirimi nihayet başladı. 8 Ekim TSİ 20.00’a kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce PC oyunu hâlihazırda Steam'de indirimde.

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Biz de bu indirimlerde oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için 5 dolar altı oyunlar listesi hazırladık. Listemizde fiyatı 5 doların (245 TL) altındaki oyunlar yer alıyor.

İçerikten Görseller

2026 Steam Sonbahar İndirimi: 5 Dolara (245 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar
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Steam Yaz İndirimi'nde 5 dolara alabileceğiniz oyunlar

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Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
The Outlast Trials 18.99$ 1.89$ (-%90)
How to Fish 3.99$ 2.47$ (-%90)
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition 23.99$ 2.39$ (-%90)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
SOS OPS! 4.99$ 0.49$ (-%90)
Sons Of The Forest 14.99$ 4.34$ (-%71)
Construction Simulator 12.49$ 1.24$ (-%90)
Far Cry 6 47.99$ 4.79$ (-%90)
Ori and the Will of the Wisps 29.99$ 2.99$ (-%90)
Mirror's Edge Catalyst 19.99$ 0.99$ (-%95)
MONSTER HUNTER RISE 29.99$ 2.99$ (-%90)
iRacing 6.37$ 2.54$ (-%60)
The Elder Scrolls Online 11.99$ 2.99$ (-%75)
PEAK 3.99$ 2.47$ (-%38)
Stardew Valley 5.99$ 4.19$ (-%30)
RV There Yet? 4.49$ 2.69$ (-%40)
HITMAN World of Assassination 14.99$ 1.49$ (-%90)
Detroit: Become Human 31.99$ 3.19$ (-%90)
Watch Dogs 2 39.99$ 1.99$ (-%95)
The Talos Principle 2 14.99$ 1.49$ (-%90)
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