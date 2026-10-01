GTA 6 Öncesi Yeni Anlaşma: Take-Two ve Xbox, Yeni Bir Yayıncılık Sözleşmesi İmzaladı!

Take-Two ve Microsoft, GTA 6'nın çıkışına haftalar kala tüm Xbox cihazlarını kapsayan uzun vadeli yeni bir yayıncılık anlaşması imzaladı.

Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu GTA 6'nın 19 Kasım 2026'daki çıkış tarihine haftalar kala, yayıncı firma Take-Two Interactive ile Microsoft cephesinde kritik bir gelişme yaşandı.

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Take-Two ile Xbox'ın yayıncılık sözleşmesi yenilendi

Take-Two’nun ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu belgelere göre şirket, Microsoft ile 17 Eylül 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere yeni bir "Uzun Vadeli XBOX Yayıncı Lisans Anlaşması" imzaladı. Bu anlaşma Take-Two’ya tüm Xbox cihazları için uyumlu ürünler geliştirme, yayınlama, pazarlama ve satma hakkı tanıyor. Microsoft ise oyun konseptleri, nihai sürümler ve belirli pazarlama materyalleri üzerindeki onay yetkisini korurken, dijital ürünler üzerinden toptan fiyatlandırma ve gelir paylaşımı modelleriyle Take-Two’ya ödeme yapmaya devam edecek.

Sözleşmedeki "tüm Xbox cihazları" ifadesi, anlaşmanın yalnızca mevcut Xbox One ve Xbox Series X|S konsollarını kapsamakla kalmayıp, 2027’de çıkması beklenen kod adı "Project Helix" gibi gelecekteki donanımları da içerdiğini gösteriyor.

GTA 6 cephesinde ise oyuncular için radikal bir değişim bulunmuyor. Bu yeni anlaşma sayesinde Microsoft, oyunun çıkış sürecinde Xbox platformlarında GTA 6 pazarlamasını sorunsuz bir şekilde sürdürebilecek. Ayrıca bazı çevrelerde çıkan "Xbox satılıyor mu?" spekülasyonlarına yanıt veren Xbox CEO'su Asha Sharma, Microsoft'un Xbox markasını satmasının kesinlikle söz konusu olmadığının bir kez daha altını çizdi.