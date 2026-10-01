Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

GTA 6 Öncesi Yeni Anlaşma: Take-Two ve Xbox, Yeni Bir Yayıncılık Sözleşmesi İmzaladı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Take-Two ve Microsoft, GTA 6'nın çıkışına haftalar kala tüm Xbox cihazlarını kapsayan uzun vadeli yeni bir yayıncılık anlaşması imzaladı.

GTA 6 Öncesi Yeni Anlaşma: Take-Two ve Xbox, Yeni Bir Yayıncılık Sözleşmesi İmzaladı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu GTA 6'nın 19 Kasım 2026'daki çıkış tarihine haftalar kala, yayıncı firma Take-Two Interactive ile Microsoft cephesinde kritik bir gelişme yaşandı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Sony’nin GTA 6’nın en iyi PS5’te deneyimleneceğine dair pazarlama hamlelerinin ardından Take-Two ile Xbox cephesinden yeni bir hamle geldi.

Take-Two ile Xbox'ın yayıncılık sözleşmesi yenilendi

Take-Two’nun ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu belgelere göre şirket, Microsoft ile 17 Eylül 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere yeni bir "Uzun Vadeli XBOX Yayıncı Lisans Anlaşması" imzaladı. Bu anlaşma Take-Two’ya tüm Xbox cihazları için uyumlu ürünler geliştirme, yayınlama, pazarlama ve satma hakkı tanıyor. Microsoft ise oyun konseptleri, nihai sürümler ve belirli pazarlama materyalleri üzerindeki onay yetkisini korurken, dijital ürünler üzerinden toptan fiyatlandırma ve gelir paylaşımı modelleriyle Take-Two’ya ödeme yapmaya devam edecek.

Sözleşmedeki "tüm Xbox cihazları" ifadesi, anlaşmanın yalnızca mevcut Xbox One ve Xbox Series X|S konsollarını kapsamakla kalmayıp, 2027’de çıkması beklenen kod adı "Project Helix" gibi gelecekteki donanımları da içerdiğini gösteriyor.

GTA 6 cephesinde ise oyuncular için radikal bir değişim bulunmuyor. Bu yeni anlaşma sayesinde Microsoft, oyunun çıkış sürecinde Xbox platformlarında GTA 6 pazarlamasını sorunsuz bir şekilde sürdürebilecek. Ayrıca bazı çevrelerde çıkan "Xbox satılıyor mu?" spekülasyonlarına yanıt veren Xbox CEO'su Asha Sharma, Microsoft'un Xbox markasını satmasının kesinlikle söz konusu olmadığının bir kez daha altını çizdi.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV Discord Sunucusunda "Atatürk Görseli" Krizi: Peki Tam Olarak Ne Yaşandı?

Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV Discord Sunucusunda "Atatürk Görseli" Krizi: Peki Tam Olarak Ne Yaşandı?

[25-28 Eylül] 1.500 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[25-28 Eylül] 1.500 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Paradox, Yaşanan Olayla İlgili Sessizliğini Bozdu: "Gerekli Değişiklikleri Yapacağız"

Paradox, Yaşanan Olayla İlgili Sessizliğini Bozdu: "Gerekli Değişiklikleri Yapacağız"

God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Jailbreak Yayınlandı

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Jailbreak Yayınlandı

K-Pop Yıldızı Lisa Temalı Sınırlı Üretim PS5 DualSense Kontrolcüsü Duyuruldu!

K-Pop Yıldızı Lisa Temalı Sınırlı Üretim PS5 DualSense Kontrolcüsü Duyuruldu!

Gta 6 Rockstar Microsoft Xbox Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Jailbreak Yayınlandı

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Jailbreak Yayınlandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com