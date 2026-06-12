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[11-18 Haziran] 139 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz

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Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

[11-18 Haziran] 139 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 139 TL değerindeki The Ouroboros King oldu. Bu oyunu, 18 Haziran tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

[11-18 Haziran] 139 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz
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Epic Games

The Ouroboros King nasıl bir oyun?

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Ouroboros King, satrancın stratejik derinliğini roguelike oyunlarının yapı çeşitliliği ve tekrar oynanabilirliğiyle birleştiriyor. Coven’ı yenmek için müthiş bir ordu kur, güçlü kalıntıları keşfet ve şaşırtıcı aletler satın al.

The Ouroboros King fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

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